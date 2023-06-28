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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا تكرر إدانتها لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

بريطانيا
بريطانيا

أكدت بعثة المملكة المتحدة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، الثلاثاء، أن حكومة المملكة المتحدة تكرر إدانتها لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي. 


وأوضح تقرير بريطانيا خلال الجلسة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أنه يجب حماية حقوق الإنسان للأفراد المحتجزين، بما في ذلك حقهم في الحياة في جميع الأوقات.


وأشار إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل وعادل في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز حيث تعد نتائج هذه التحقيقات ضرورية لتنوير طرق الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية للوفيات في الحجز.


وأضاف التقرير: "تتفق المملكة المتحدة مع نتائج التقرير التي تفيد بأنه يمكن التقليل من الوفيات في سياق الاحتجاز من خلال ضمان أن ظروف السجون تتماشى مع معايير حقوق الإنسان"، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال بذل كل ما في وسعها لمنع جميع الوفيات أثناء الاحتجاز ولضمان التحقيق الفعال في الوفيات غير القانونية ومقاضاة مرتكبيها.

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