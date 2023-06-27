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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يتبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع ملك البحرين

أرشيفية
أرشيفية

تبادل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، خلال اتصال هاتفي، داعين الله- عز وجل- أن يُعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بالعلاقة الوطيدة التي تربطه بمملكة البحرين الشقيقة، معربًا عن تقديره لما يقوم به ملك البحرين من جهود لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونشر قضايا الحوار بين الأديان والمذاهب، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق مساعيه الطيبة في خدمة شعبه، وأن يديم على مملكة البحرين نعمتي الأمن والأمان.  

من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى عن تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر في تقديم الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، ونشر ثقافة الأخوة والتعايش والسلام، داعيًا المولى عز وجل أن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية، وأن يجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين حول العالم.

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف عيد الأضحى المبارك الأمتين العربية والإسلامية

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