انهار في انفجار.. العثور على جثة تحت أنقاض مبنى في باريس

قال مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الثلاثاء، إن عمال الطوارئ الفرنسيين عثروا على جثة تحت أنقاض مبنى في باريس انهارت واجهته في انفجار الأسبوع الماضي ، ويعملون على إزالة الرفات وتحديد هوية الشخص.

وقال المدعي العام في باريس إن هذا الاكتشاف يمثل أول حالة وفاة في الانفجار الذي أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح خطيرة وأكثر من 50 آخرين بجروح طفيفة أو صدمة نفسية.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، كانت السلطات تحفر بين الأنقاض لأيام لمحاولة تحديد مكان شخص تم الإبلاغ عن فقده منذ الانفجار في 21 يونيو ، حيث تعقد البحث بسبب خطر انهيار مبنى مجاور، حسبما افادت وكالة الأنباء الأمريكية اسوشتيد برس.

ونقلت الوكالة الأمريكية في تقرير لها عن مكتب المدعي العام قوله أن هوية الشخص الذي عثر على جثته يوم الثلاثاء لم تتضح بعد، مضيفاً إنه بعد الاكتشاف، تم توسيع التحقيق الأولي في القضية ليشمل تهم القتل غير العمد المحتملة.

ويبحث المدعون عما إذا كان الانفجار ناتجًا عن انتهاك متعمد لقواعد السلامة، كان احتمال تسرب الغاز إحدى النظريات قيد التحقيق.

ووفقاً للتقرير فقد شهدت البنية التحتية التاريخية للعاصمة الفرنسية - والمتقادمة في بعض الأحيان - انفجارات غازية عرضية في الماضي. أدى الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي بالقرب من مستشفى فال دي جريس العسكري التاريخي في المنطقة الخامسة بالمدينة إلى انهيار واجهة مبنى يضم أكاديمية خاصة للتصميم والفنون.

شهدت البنية التحتية التاريخية للعاصمة الفرنسية - والمتقادمة في بعض الأحيان - انفجارات غازية عرضية في الماضي. أدى الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي بالقرب من مستشفى فال دي جريس العسكري التاريخي في المنطقة الخامسة بالمدينة إلى انهيار واجهة مبنى يضم أكاديمية خاصة للتصميم والفنون.