النيابة الإدارية تجري معاينة تصويرية لموقع عقار الإسكندرية المنهار

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، معاينة تصويرية لموقع عقار الإسكندرية المنهار والكائن بمنطة سيدي بشر التابعة لحي المنتزه أول، جاء ذلك بناءً على تكليف المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية.



وانتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار حسام هنداوي، مدير النيابة، وعضوية كل من المستشار أيمن عبد المهيمن، والمستشار إسلام يوسف، الي موقع العقار المنهار، والذي اتضح أنه مكون من دور أرضي وأربعة عشر دورًا علويًا، ويقع بشارع خليل حماده بمنطقة سيدي بشر بحري بنطاق حي أول المنتزه.



وتبين من المعاينة، انشطار العقار رأسيًا لأسفل بانهيار الجزء الأيمن من العقار في اتجاه واجهة العقار حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار، وذلك صباح يوم أمس الإثنين الموافق 26 / 6 / 2023، وأن حصيلة الضحايا حتى الآن ثلاثة حالات وفاة وإصابة واحدة، مع استمرار جهود الحماية المدنية باستكمال رفع الانقاض.

كما تبين من التحقيقات، أن العقار مبني منذ عام 1975، وأن مالك الدور الرابع عشر علوي أحدث به إضافات إنشائية دون ترخيص في غضون شهر يونية 2023، وقررت النيابة استدعاء كلًا من مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه أول، وجار استكمال التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، حبس كل من المدعو هاني.ج.ا، مالك الطابق الـ14 بعقار سيدي بشر المنهار، والمقاول المسؤول عن إزالته قبل انهيار عقار الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما لقيامهم بأعمال بناء بالطابق الأخير الرابع عشر بدون ترخيص، وتهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ.



كان قد أمر المستشار محمود عوف المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بسرعة ضبط وإحضار المقاول المسؤول عن أعمال التعلية بعقار سيدى بشر المنهار، ومثوله للتحقيق بعد أن توصلت التحريات لقيامه بأعمال بناء بالطابق الأخير على الرغم من صدور قرار بإزالته.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالإسكندرية، إلى موقع انهيار "عقار المصيفين" المنهار المكون من دور أرضي و13 طابق علوي شرق الإسكندرية، وذلك لاجراء المعاينة اللازمه ومتابعة وجود سكان أسفل الأنقاض واستخراجهم من قبل الحماية المدنية والاستماع إلى أقوال شهود العيان والمصابين عقب خروجهم من أسفل الأنقاض.



و قررت نيابة المنتزة اول بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار عقار سيدي بشر المكون من 13 طابق ودور أرضي المأهول بالسكان، وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة اللازمة، والتحفظ على ملف العقار لفحصه، وتكليف الحماية المدنية بسرعة رفع أنقاض العقار للبحث عن ناجيين أو ضحايا، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.





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