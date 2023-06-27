ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النيابة الإدارية تجري معاينة تصويرية لموقع عقار الإسكندرية المنهار

معاينة النيابة الإدارية
معاينة النيابة الإدارية

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، معاينة تصويرية لموقع عقار الإسكندرية المنهار والكائن بمنطة سيدي بشر التابعة لحي المنتزه أول، جاء ذلك بناءً على تكليف المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية.


وانتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار حسام هنداوي، مدير النيابة، وعضوية كل من المستشار أيمن عبد المهيمن، والمستشار إسلام يوسف، الي موقع العقار المنهار، والذي اتضح أنه مكون من دور أرضي وأربعة عشر دورًا علويًا، ويقع بشارع خليل حماده بمنطقة سيدي بشر بحري بنطاق حي أول المنتزه.


وتبين من المعاينة، انشطار العقار رأسيًا لأسفل بانهيار الجزء الأيمن من العقار في اتجاه واجهة العقار حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار،  وذلك صباح يوم أمس الإثنين الموافق 26 / 6 / 2023، وأن حصيلة الضحايا حتى الآن ثلاثة حالات وفاة وإصابة واحدة، مع استمرار جهود الحماية المدنية باستكمال رفع الانقاض.

كما تبين من التحقيقات، أن العقار مبني منذ عام 1975، وأن مالك الدور الرابع عشر علوي أحدث به إضافات إنشائية دون ترخيص في غضون شهر يونية 2023، وقررت النيابة استدعاء كلًا من مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه أول، وجار استكمال التحقيقات.

 

كانت قد قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، حبس كل من المدعو هاني.ج.ا، مالك الطابق الـ14 بعقار سيدي بشر المنهار، والمقاول المسؤول عن إزالته قبل انهيار عقار الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما لقيامهم بأعمال بناء بالطابق الأخير الرابع عشر بدون ترخيص، وتهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ.


كان قد أمر المستشار محمود عوف المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بسرعة ضبط وإحضار المقاول المسؤول عن أعمال التعلية بعقار سيدى بشر المنهار، ومثوله للتحقيق بعد أن توصلت التحريات لقيامه بأعمال بناء بالطابق الأخير على الرغم من صدور قرار بإزالته.

 

وانتقل فريق من النيابة العامة بالإسكندرية، إلى موقع انهيار "عقار المصيفين" المنهار المكون من دور أرضي و13 طابق علوي شرق الإسكندرية، وذلك لاجراء المعاينة اللازمه ومتابعة وجود سكان أسفل الأنقاض واستخراجهم من قبل الحماية المدنية والاستماع إلى أقوال شهود العيان والمصابين عقب خروجهم من أسفل الأنقاض. 


و قررت نيابة المنتزة اول بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار عقار سيدي بشر المكون من 13 طابق ودور أرضي المأهول بالسكان، وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة اللازمة، والتحفظ على ملف العقار لفحصه، وتكليف الحماية المدنية بسرعة رفع أنقاض العقار للبحث عن ناجيين أو ضحايا، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.


 

received_1718341275313125
received_1718341275313125
101
101
102
102
2138176_0
2138176_0
2138177_0
2138177_0
103
103
104
104
استكمال التحقيقات الإدارة الهندسية الحماية المدنية المستشار عدلي جاد بالاسكندرية حصيلة الضحايا دون ترخيص

الأكثر قراءة

فرمان جديد من بيراميدز للزمالك بسبب سيف جعفر ويوسف نبيه

قصة قسيس إفريقي.. حوله "حلم" من ريتشموند لـ الحاج إبراهيم

حبس شخصين سرقا شقة شخص فى مصر القديمة 4 أيام

تقرير: المنطقة العربية تنتج 40% من احتياجاتها من الحبوب

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

القبض على المتهمين بقتل سائق "توك توك" لسرقته فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟