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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات العثور على جثة طفل في مصرف اللبيني بأبو النمرس

جثة
جثة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفل يعمل سائق توك توك مذبوحا وملقى داخل مصرف اللبيني واختفاء التوك توك ملكه بأبو النمرس.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من الرائد مصطفى رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة يفيد تلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة قتيل داخل مصرف اللبيني.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفل في العقد الثاني من عمره مصابا بجرح ذبحي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

بعمل التحريات تم التوصل لهوية الطفل وتبين أنه يدعى "يوسف. و" في الصف الأول الإعدادي أصل إقامته منطقة الكونيسة بالطالبية .

باستدعاء أهلية المجني عليه تعرفوا على جثته وأفادوا بأن نجلهم يعمل على دراجة نارية توك توك لمساعدة أسرته وتبين اختفاء التوك توك وأشارت التحريات الأولية إلى أن متهمين قاما باستدراج المجني عليه لسرقة الدراجة النارية ولدى مقاومته قاما بقتله والتخلص من جثته بالمكان محل العثور على جثته.

وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج عمة المجني عليه ونجل المتهم الأول بدافع السرقة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجيزة سائق طفل جثة مصرف اللبيني

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