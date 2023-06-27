مواعيد وقنوات عرض مسرحيات عيد الأضحى 2023 أبرزها العيال كبرت

ينتظر المشاهدون في كل عام متابعة عدد من المسرحيات التي يتم متابعتها في كل عام في مثل هذا الموسم، والتي أصبحت جزءا من طبيعة الاحتفالات بعيد الأضحى، وذلك منذ سنوات كثيرة.

مواعيد وقنوات عرض مسرحيات عيد الأضحى 2023

فهناك عدد كبير من القنوات التي تقوم بإذاعة المسرحيات المتداولة والتي أصبحت واقع ضمن احتفالات الاعياد والنصيب الأكبر لها يذهب للعيال كبرت هذه المسرحية التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة وهي من بطولة الفنان سعيد صالح وأحمد زكي .

موعد وقنوات عرض مسرحية العيال كبرت

فتعرض مسرحية العيال كبرت في السابعة مساء على القناة الثانية في اول ايام العيد، وفي ثاني الأيام تعرض السهرة المسرحية “مطار الحب”، وتعرض مسرحية "إلا خمسة" في خامس أيام الأعياد .

وعلى قناة نايل لايف يعرض في أول أيام العيد مسرحية “العيال كبرت”، وبعدها يتم عرض مسرحية “تجبها كده تجلها كده هى كده”، كما يعرض مسرحية هاللو شلبى في ثاني يوم، وفي اليوم الثالث تعرض مسرحية"أنا وهو وهى" .

وعلى قناة نايل كوميدي تعرض مسرحية “حزمني يا” بأول الأيام وتعرض مسرحية “الهمجى” في ثاني الايام وفي ثالث ايام العيد تعرض مسرحية “شاهد ماشفش حاجة ” .

وتقدم قناة المحور في اول ايام العيد مسرحية سيدتي الجميلة وفي ثاني أيام العيد تعرض مسرحية إنها حقا عائلة محترمة، في ثالث أيام العيد في الثانية ظهراً مسرحية جوليو ورومييت .

فيما تستضيف الإعلامية إسعاد يوسف المطرب رضا البحراوى، في حلقة مساء اليوم الثلاثاء، وقفة عيد الأضحى، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويقدم رضا البحراوي خلال الحلقة مجموعة من أغانيه المميزة، كما يتحدث عن تفاصيل خاصة في حياته الشخصية وحياته الفنية وأبرز التحديات التي واجهها في مشواره الفني.

والإعلامية منى الشاذلي تستضيف الفنانة التونسية لطيفة في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، في عيد الأضحى المبارك، على قناة cbc.