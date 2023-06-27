حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. حكايات من دفتر 27 يونيو 2013 للتاريخ

تواصل قناة "الوثائقية" عرض سلسلة أفلام تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، وتستعرض خلالها الأحداث التي طالت مصر في هذه الفترة الزمنية العصيبة، بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو.

وفي اليوم الـ27 من يونيو، سلط الفيلم الضوء على خطاب مرسي الأخير، الذي امتد لأكثر من 3 ساعات، وأغضب الشعب المصري، مثبتًا أنه رئيس الجماعة فقط، كما تم الإعلان عن تنظيم مليونية لتأييد مرسي بميدان رابعة العدوية واعتصامها بالميدان.

وانتقدت نقابة الصحفيين بشدة خطاب الرئيس وعارضته وأدانته، خلال بيان لها، لما احتواه الخطاب من هجوم على الصحافة ووسائل الإعلام، ونهج سياسة التخوين بحق الصحفيين والإعلاميين والتآمر على نظام الحكم.

وشدد بيان النقابة على تحميل الرئيس والحكومة مسئولية حماية الصحفيين والإعلاميين خلال عملهم نتيجة للشحن الناجم عن الخطاب، وأدان واستنكر البيان سخرية مرسي وتهكمه على قامة صحفية بحجم وقيمة الأستاذ مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، بلغة لا تليق برئيس جمهورية مصر العربية.