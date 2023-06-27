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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

عبر قناة الناس.. سعيد عامر من جبل عرفات: من أراد السعادة عليه بالإسلام

الشيخ سعيد عامر
الشيخ سعيد عامر

قال الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إن جموع الواقفين على جبل عرفات من المسلمين، بمختلف ألوانهم وأجناسهم يرسلون رسالة إلى العالم كله أن الإسلام دين السلام والسعادة والرحمة والأمن والأمان.

وتابع الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خلال تغطية خاصة لقناة الناس، "ضيوف الرحمن"، اليوم الثلاثاء: "الإسلام من السلام والله هو السلام، فمن أراد السعادة عليه بالإسلام، فالمحبة التى أعلنها سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم (والَّذي نفسي بيدِه لا تدخلوا الجنَّةَ حتَّى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتَّى تحابُّوا أولا أدلُّكم علَى شيءٍ إذا فعلتُموهُ تحاببتُم أفشوا السَّلامَ بينَكم)".

واستكمل: "قلوب تتألف وتتعاون بعيدًا عن البغضاء والحقد والحسد، وبعيًدا عن قطيعة الأرحام، كل هذه القلوب تتواصل على جبل عرفات راجية رحمة ورضا الله".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها  الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد  12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة. 
 

 

جبل عرفات اسلام الإسلام من السلام قناة الناس الواقفين على جبل عرفات

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