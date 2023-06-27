محافظة الوادي الجديد تطلق مبادرة لتخفيض سعر اللحوم

أطلقت محافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء، مبادرة لتخفيض اسعار اللحوم البلدية الطازجة بسعر 200 جنيه للكيلو وطرحها أمام المواطنين بجميع منافذ البيع التابعة لديوان عام المحافظة والمنافذ المتحركة تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

وأعلنت المحافظة عن تواجد اللحوم الحمراء الطازجة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بسعر 200 جنيه للكيلو لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الواحاتية وللحد من ارتفاع الأسعار وتواجدها طوال اليوم بجميع المنافذ بالقرى والمدن وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأضاف بيان المحافظة أن أماكن تواجد اللحوم الطازجة وطرحها أمام الجمهور هي: منفذ بيع ديوان عام المحافظة ومنفذ بيع ميدان البساتين ومنفذ بيع ميدان الشعلة، ومنفذ بيع محلات حديقة الزهور بمركز الخارجة، ومنفذ بيع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، ومنفذ بيع الوحدات القروية بالداخلة، ومنفذ بيع الوحدة المحلية لمركز بلاط، ومنفذ بيع ميدان المثلث بباريس، ومنفذ بيع الوحدة المحلية لمركز الفرافرة، ومنفذ بيع قري النهضة، ومنفذ بيع اللواء صبيح، ومنفذ بيع الكفاح، ومنفذ بيع قرية أبو منقار ، ومنفذ بيع الخير والنماء بالفرافرة

كما أطلقت محافظة الوادي الجديد مبادرة لتخفيض أسعار الخضر والفاكهة قبل حلول عيد الأضحى المبارك بكافة المنافذ والأسواق.

وقال جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة، أن ذلك تنفيذاً لخطة المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية والخضر والفاكهة والتوسع في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتفعيل دور الجمعيات الفئوية والنقابية بالمصالح الحكومية والمنافذ التابعة للوحدات.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة على استمرار الوحدات المحلية بالمركز فى طرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة، وتكثيف حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكافة المراكز.