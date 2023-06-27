الهلال الأحمر السعودى: لم نسجل أى وباء إلى الآن فى موسم الحج هذا العام

كشف متحدث الهلال الأحمر السعودي بالحج، أن أكثر من 2200 كادر صحي يشاركون في موسم الحج هذا العام، موضحًا أن هناك تكثيفًا لخدمة الحجاج.

وقال متحدث الهلال الأحمر السعودي بالحج، خلال مداخلة له بفضائية القاهرة الإخبارية، لدينا أكثر من 400 مركبة أسطول إسعافي وثلاث طائرات والعديد من السيارات الطبية لخدمة الحجاج، فضلًا عن 230 عاملًا في المشاعر يتحدثون لغات مختلفة مع الحجاج من أجل تقديم الخدمة لهم، وأكثر من 2300 متطوع يشاركون في هيئة الهلال الأحمر السعودي دعمًا لفرقهم الإسعافية بموسم الحج.

وأضاف أن تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات قائم على أكمل وجه، موضحًا أن هناك استعدادات كبيرة من قطاعات المملكة حرصًا على توفير الخدمات الإسعافية بكفاءة، ونستهدف مليون متطوع في موسم الحج وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وكشف أن الهلال السعودي يسير بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير كل ما يلزم من موارد وتقنيات والأدوية الطبية لخدمة الحجاج، مؤكدًا أنه حتي الآن لم يتم تسجيل أي حالة وباء.