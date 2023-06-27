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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المقاول ومالك الطابق الـ14 بالعقار المنهار فى الإسكندرية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في الإسكندرية بحبس المقاول المسئول عن أعمال التعلية بعقار سيدى بشر المنهار، ومالك الطابق الرابع عشر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة القيام بأعمال بناء بالطابق الأخير الرابع عشر بدون ترخيص، وتهمة القتل الخطأ.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن بـ5 شارع خليل حمادة بدائرة قسم المنتزه أول.

وكانت تمكنت القوات الأمنية من انتشال جثث ثلاث ضحايا عقار شارع خليل حمادة من تحت الأنقاض، مع استمرار عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار.

وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار الجزء الأمامى من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول، والمكون من 13 طابقًا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع. 

النيابة العامة في الإسكندرية المقاول عقار سيدي بشر تهمة القتل الخطأ

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