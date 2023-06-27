رفع درجة الاستعداد القصوى فى كفرالشيخ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في كل القطاعات، واتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، والتيسير على المواطنين، وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة كفرالشيخ، ومراكزها، وتنشيط الرحلات النيلية للاستمتاع بالأعياد.

وكذا التأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، وتمام ترخيصها، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة ومنع أية تزاحمات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ كفرالشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، نائبًا عن مدير أمن كفرالشيخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزرات، والمسئولين بالمحافظة.



وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد لتأمين الكنائس والمساجد مع التواجد المروري المكثف بالشارع طوال فترة العيد، وكذلك الاستعداد من جانب الحماية المدنية لأي أحداث طارئة، موجهًا الشكر لرؤساء الوحدات المحلية ولشركة مياه الشرب وللحماية المدنية على تكاتفهم جميعًا من أجل رفع مياه الأمطار خلال موجة الطقس الأخيرة.



وشدد محافظ كفرالشيخ على شن الحملات التموينية على المخابز خلال فترة إجازة العيد، وشن حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء.



كما أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات بالمستشفيات لاستقبال المرضى أو أية حالات مرضية خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى.



وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظ، وغرف فرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء، تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشدًا المواطنين التواصل من الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة، لتقديم البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على الأرقام "114- 0473220792"، موجهًا التهنئة للشعب المصري عامة، ولأهالي محافظة كفرالشيخ خاصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



كما شدد محافظ كفرالشيخ على استمرار أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فورًا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كل الإشغالات بالشوارع والميادين، مع تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أي تكدس مروري وحوادث الطرق داخل المحافظة، كما وجه باستعداد مصيف بلطيم لاستقبال المعيدين، وتواجد فرق الإنقاذ على شواطئ المصيف، وجرى تشكيل لجان من المحافظة وممثلي وزارة الري، وشرطة المسطحات المائية والنهرية، للمرور على جميع المراسي والعائمات بأنواعها لضمان سلامة المواطنين.



وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ووقف البناء المخالف خلال فترة الإجازة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية وكل جهات الاختصاص بالمتابعة المستمرة ومنع كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالإبلاغ عن أي حالات تعد لتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة، وعلى التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو مخالفي البناء.