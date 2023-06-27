ضيوف الرحمن بتوافون للوقوف على صعيد عرفات (فيديو)

بدأ حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيده الطاهر.

ويؤدى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، ركن الحج الأعظم للوقوف على جبل عرفات لأداء مناسك الحج خلال الموسم الحالي 1444 - 2023.

ويكون الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويبدأ بعد الزوال - الظهر- وهو وقتٌ صحيحٌ للوقوف بعرفة، وينتهي بطلوع فجر يوم النحر.

وذهب جمهور العلماء إلى أن الوقوف بعرفة يبتدئ من الزوال - بعد الظهر-، وأن الوقوف قبل الزوال غير مُجزئ، ومَن لم يقف بعد الزوال فقد فاته الحج، مشيرًا إلى أن الحنابلة يرون أن مَن وقف ونفر بعد الفجر وقبل الزوال فحجُّه صحيحٌ وعليه دمٌ.