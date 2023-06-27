مع أول الساعات الصباحية في يوم وقفة عرفات يشغل بال محبي الكرة والعشاق معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27-6-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، متابعة المباريات في وقتها الصحيح.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27-6-2023 والقنوات الناقلة

ويستعرض “الدستور” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق يوم 27 من شهر يونيو في عام 2023، والذي سيشهد مواجهة وحيدة ببطولة الدوري المصري الممتاز في موسم 2022-23.

مباريات اليوم الثلاثاء ستشهد مواجهة منتظرة بين نادي الزمالك وضيفه غزل المحلة، وذلك في إطار مواجهات الجولة رقم 32 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في ملعب القاهرة الدولي.

مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

ومباراة فريقي نادي الزمالك ونادي غزل المحلة في تمام الساعة (9:30 مساءً بتوقيت القاهرة)، في تمام (9:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) وتوقيت (10:30 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث المباراة من خلال قناة أون تايم سبورتس 1.

موعد مباراة المغرب وغانا اليوم الثلاثاء

ويستضيف استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله مباراة تكون من العيار الثقيل ستجمع بين منتخب المغرب وبين منافسه منتخب غانا اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية في دور المجموعات، وذلك ضمن منافسات بطولة أفريقيا تحت الـ 23، حيث تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو الحالي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وغانا اليوم

وتنقل مباراة منتخب المغرب ومنافسه منتخب غانا اليوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات من ضمن منافسات بطولة أفريقيا تحت الـ 23، عبر قناة بي إن سبورت 4، الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة أفريقيا، وذلك سيكون بصوت المعلق جواد بدة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موريتانيا، بينما في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا، بينما في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، وفي تمام الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.