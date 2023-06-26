خبير تحكيمى: حكم مباراة الأهلى ومنتخب السويس ارتكب خطأ فادحًا

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن حكم مباراة الأهلي ومنتخب السويس ارتكب خطأ فادحًا للغاية بعد احتساب تسلل خاطئ من ركلة مرمى.

وقال جهاد جريشة في تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد تسلل على الإطلاق من ركلة مرمى وبالتالي تسلل حسين الشحات غير صحيح والخطأ في النهاية بين حكم المباراة والمساعد".

وأضاف الحكم الدولي السابق: "لابد من توقيع عقوبة على حكم المباراة خاصةً أن الخطأ غير قانوني، وركلة جزاء محمد مجدي أفشة صحيحة".

وأتم جهاد جريشة: "حسين الشحات نجا من الحصول على بطاقة صفراء بعد اعتراضه الشديد على حكم المباراة بسبب احتسابه تسلل من ركلة مرمى، وعلى الرغم أن القرار خاطئ لكن كان لا بد من معاقبته بسبب الاعتراض الشديد".