موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة يهتم بمعرفتها الكثير من جمهور نادي الزمالك حيث يعود الفارس الابيض لمسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما قاد مباراته الأخيرة أمام فريق نادي فاركو في دور الـ32 في بطولة كأس مصر وانتهى اللقاء بفوز نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصعد بذلك الى دور الـ 16 وخلال هذا التقرير نسرد كافة التفاصيل حول موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويواجه نادي الزمالك في مباراته القادمة نظيره نادي غزل المحلة في مستهل لقاءات منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري المصري الممتاز حيث يستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتعتبر المباراة هامة لكلا الطرفين حيث يسعى كل منهما بالفوز بها فريق نادي الزمالك يهمه الفوز بنقاط المباراة كاملة دون المزيد من التفريط في النقاط لكي يحسن موقعه في جدول الدوري والذي يبتعد فيه عن الصدارة بنحو 12 نقطة عن النادي الأهلي الذي يقبع في مقدمة الترتيب رغم كونه حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

في الناحية الأخرى يبحث نادي غزل المحلة على المزيد من النقاط لكي يأمن تواجدت في الدوري الممتاز ويهرب من الهبوط للقسم الثاني فهو يقبع في منطقة الخطر حيث يحل في المركز السادس عشر ويتصارع مع عدد من الفرق في البقاء في الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و غزل المحلة

وتنقل أحداث لقاء نادي الزمالك وغزل المحلة قناة أون تايم سبورت فهي القناة الناقلة حصريا لمباريات الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية في مصر لكرة القدم فهي المالكة لحقوق البث.

تردد قنوات اون تايم سبورت على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات اون تايم سبورت على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12379.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

وتضم قنوات أون تايم سبورت مجموعة من خبراء التحليل والنقاد لتحليل أحداث اللقاءات.