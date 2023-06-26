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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يلتقي فريقا الزمالك وغزل المحلة غدا باستاد القاهرة في افتتاح مواجهات الأسبوع الثاني والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز .

ترتيب الزمالك وغزل المحلة في الدوري 

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 53 نقطة وضمن التأهل لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل لكنه يسعى للفوز وزيادة الضغط على فريق فيوتشر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة .

وفي المقابل يحتل غزل المحلة ويحتل المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة متساويا مع طلائع الجيش وأسوان وهو في موقف لايحسد عليه حيث يملك الفريق أضعف دفاع في الدوري واهتزت شباكه 43 مرة ولم يحقق أى فوز في أخر عشر مباريات وبالتحديد منذ  فوزه على الاتحاد السكندري يوم 31  مارس الماضي ولم تتحسن الأوضاع بعد  تولي رضا شحاتة المسئولية خلفا لعبد الباقي جمال واستمر غياب الانتصارات  الأمر الذي يهدد الفريق بالهبوط للقسم الثاني لذلك سيقاتل اللاعبون لتحقيق نتيجة إيجابية.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة 

تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة في التاسعة والنصف مساء غدا " الثلاثاء " 27ـ6ـ2023، باستاد القاهرة الدولى وهى أول مباراة في الأسبوع الثاني والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز .

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة 

تقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة على الهواء مباشرة  عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1، مع وجود ستديو تحليلي قبل وبعد المباراة يضم كوكبة من نجوم التحليل في مصر .

تشكيل الزمالك الموقع في مواجهة غزل المحلة 

يواصل الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك الاعتماد على  طريقة 3-2-4-1 في غياب الثلاثي حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر لوجودهم مع المنتخب الأوليمبي سيكون تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة غزل المحلة مكونا من ..

  • حراسة المرمى ..محمد صبحي
  • خط الدفاع ..حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري
  • خط الوسط .. نبيل عماد دونجا – أحمد أبوالفتوح ـ  وابراهيم نداى ـ  وشيكابالا
  • خط الهجوم .. أحمد سيد زيزو – مصطفى شلبي – سيف الجزيري.
الدورى المصرى موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة المتوقع للزمالك أمام غزل المحلة قنوات أون تايم سبورت الكولومبي خوان أوسوريو

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