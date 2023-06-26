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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمامة السلام.. "ميدو" يقود حملة لإنهاء خلافات مجلس الزمالك مع معارضيه

أحمد حسام ميدو عضو
أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بالزمالك

قام أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، خلال الساعات الماضية، بإجراء العديد من الاتصالات بنجوم ورموز نادي الزمالك القدامى، المختلفين مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، من أجل لم الشمل والاتحاد لمصلحة نادي الزمالك.

وتواصل ميدو مع العديد من من رموز القلعة البيضاء، من أجل إنهاء كل المشاكل والأزمات مع مجلس الإدارة الحالي، من أجل مصلحة الزمالك، مؤكدًا لهم أن الزمالك في حاجة لجهودهم جميعًا، وأن نادي الزمالك ملك للجميع، والجميع مسئول عن رد الجميل والوقوف خلف الزمالك في الأزمات التي يتعرض لها.

واستجاب العديد من الرموز لحديث أحمد حسام ميدو، وستشهد الفترة المقبلة عقد جلسة تجمع كل رموز النادي، من أجل الحديث عن مستقبل نادي الزمالك، وكيفية دعم ومساندة النادي في كل الأزمات التي يتعرض لها.

وشهدت الفترة الماضية انتعاشة في خزينة نادي الزمالك بعد حل أزمة الحجز على الأرصدة، ويسعى مجلس إدارة القلعة البيضاء لإبرام صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل المنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مؤخرًا في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة، ليضرب موعدًا مع المقاولون العرب في الدور التالي.

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