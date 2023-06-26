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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وكيله يفجر مفاجأة.. "الشحات" يرفض عرضا للانتقال إلى الزمالك

حسين الشحات
حسين الشحات

فجّر محمد الشحات، شقيق حسين الشحات لاعب الأهلي ووكيل أعماله، مفاجأة مدوية بعدما كشف عن تلقي اللاعب عرضًا للانتقال إلى نادي الزمالك عبر وسطاء.

وقال "الشحات"، في تصريحات تليفزيونية: "الشحات تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية قبل تجديد عقده مع الأهلي، من بينها عروضًا من 3 دوريات عربية، إلا أن حسين رفض تلك العروض وتمسك بالاستمرار في الأهلي على الرغم أن قيمتها المالية أضعاف ما يتقاضاه في الأهلي".

وكشف محمد الشحات عن السر وراء تأخر تجديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم، حيث قال: "كان هناك تركيز من جانب الفريق في بطولة أفريقيا وبعدها انضم حسين إلى المنتخب".

وأضاف: "بعد العودة جلسنا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة واحدة فقط لم تستغرق أكثر من 30 دقيقة واتفقنا على التجديد بدون شروط".

وأتم تصريحاته: "حسين متمسك بالأهلي ويريد البقاء لدرجة أنه تلقى عرضًا من وسطاء للانتقال إلى الزمالك لكنه رفض وأكد رغبته في البقاء داخل القلعة الحمراء".

حسين الشحات محمد الشحات الزمالك وكيل حسين الشحات

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