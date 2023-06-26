ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرتضى منصور: لا نريد سيف فاروق جعفر فى الزمالك بعد اليوم

سيف فاروق جعفر
سيف فاروق جعفر

تحدث مرتضى منصور، عن أزمة تجديد عقد سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق والذي بات قريبًا من الانتقال إلى بيراميدز.

وقال مرتضى منصور عبر قناته على يوتيوب: "سيف فاروق جعفر جلس مع عبد الواحد السيد منذ أيام وطلب منه الجلوس معي وبالفعل جلست معه ووقع على 4 نسخ من العقود".

وأضاف: "سيف سألني ما هي هدية توقيعي فأخبرته أن هديته هي (الشبكة) وقمت بالاتصال بصاحب محلات ذهب وأخبرته أن كل ما يختاره سيف جعفر هدية مني له".

وتابع: "سيف جعفر أخذ العقود بعد نهاية الجلسة وقال للإداري إنه سيذهب بالعقود إلى والدته لتوقع هي عليها أيضًا".

واستمر: "كان من المفترض أن يتواجد سيف داخل النادي يوم السبت الماضي ومعه العقود لكنه تخلف في النهاية عن هذا الموعد".

وواصل حديثه: "المفاجأة أن سيف طلب منا الحصول على 12 مليون جنيه في الموسم الواحد وكان من الطبيعي أن نرفض خاصةً أن هذا الطلب سيتسبب في أزمة كبيرة بين اللاعبين".

واستطرد: "كيف للاعب لا ينضم إلى منتخب مصر يطلب الحصول على 12 مليون جنيه بينما يحصل سيد نيمار وحسام عبد المجيد على مليون جنيه فقط ويلعبان في منتخب مصر".

وأشار إلى أن "سيف جعفر ليس أفضل من طارق حامد أو محمد أبو جبل ليرحل عن الزمالك، طارق وأبو جبل رحلا وكانا يلعبان في منتخب مصر بينما سيف لم ينضم للمنتخب".

وأتم: "سيف جعفر صار صفحة وأغلقناها ولا نريده في الزمالك بعد اليوم، لكن نريد منه استرداد العقود مجددًا".

مرتضى منصور الزمالك سيف فاروق جعفر الدورى المصرى

الأكثر قراءة

"لايف" وائل غنيم "في حب مصر": سعيد بالعودة إلى بلادي

بعد زوال التمرد فى روسيا.. الأمم المتحدة تدعو لتجنب المزيد من التوتر

تمرد مجموعة فاغنر الروسية في عين خبراء المجلس الأطلسي

يوسف القعيد لـ"الشاهد": معجزة 30 يونيو تفوق الوصف وأتعجب من عدم توثيقها

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

الرئيس البيلاروسى يجرى محادثات هاتفية مع نظيريه الروسى والكازاخستانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاغنر الروسية في عين خبراء المجلس الأطلسي

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى