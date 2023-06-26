مرتضى منصور: لا نريد سيف فاروق جعفر فى الزمالك بعد اليوم

تحدث مرتضى منصور، عن أزمة تجديد عقد سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق والذي بات قريبًا من الانتقال إلى بيراميدز.

وقال مرتضى منصور عبر قناته على يوتيوب: "سيف فاروق جعفر جلس مع عبد الواحد السيد منذ أيام وطلب منه الجلوس معي وبالفعل جلست معه ووقع على 4 نسخ من العقود".

وأضاف: "سيف سألني ما هي هدية توقيعي فأخبرته أن هديته هي (الشبكة) وقمت بالاتصال بصاحب محلات ذهب وأخبرته أن كل ما يختاره سيف جعفر هدية مني له".

وتابع: "سيف جعفر أخذ العقود بعد نهاية الجلسة وقال للإداري إنه سيذهب بالعقود إلى والدته لتوقع هي عليها أيضًا".

واستمر: "كان من المفترض أن يتواجد سيف داخل النادي يوم السبت الماضي ومعه العقود لكنه تخلف في النهاية عن هذا الموعد".

وواصل حديثه: "المفاجأة أن سيف طلب منا الحصول على 12 مليون جنيه في الموسم الواحد وكان من الطبيعي أن نرفض خاصةً أن هذا الطلب سيتسبب في أزمة كبيرة بين اللاعبين".

واستطرد: "كيف للاعب لا ينضم إلى منتخب مصر يطلب الحصول على 12 مليون جنيه بينما يحصل سيد نيمار وحسام عبد المجيد على مليون جنيه فقط ويلعبان في منتخب مصر".

وأشار إلى أن "سيف جعفر ليس أفضل من طارق حامد أو محمد أبو جبل ليرحل عن الزمالك، طارق وأبو جبل رحلا وكانا يلعبان في منتخب مصر بينما سيف لم ينضم للمنتخب".

وأتم: "سيف جعفر صار صفحة وأغلقناها ولا نريده في الزمالك بعد اليوم، لكن نريد منه استرداد العقود مجددًا".