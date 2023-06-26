الأهلي يسعى لضم محمد أمين عمورة مهاجم لوجانو السويسري في الصيف

دخل الجزائري محمد أمين عمورة، مهاجم فريق لوجانو السويسري، دائرة اهتمامات إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب، تمهيداً لضمه في الميركاتو الصيفي .

وكشف مصدر مسؤول، أن الهداف الجزائري تم وضع تقرير فني شامل عن اللاعب أمام السويسري مارسيل كولر من أجل الحكم علي الصفقة بشكل نهائي خاصة أنه متمسك بضم مهاجم سوبر في الصيف.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كولر يرفض الاستعجال في قراراته الفنية خاصة بعد قرار إدارة الكرة غلق ملف صفقة الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بكشتاش التركي لمغالاة ناديه وأيضا مخاوف كولر من استمرار هبوط مستوي اللاعب.

وأشار إلى أن كولر طلب من محلل إداء الفيديو التونسي ياسين الميكاري متابعة اللاعب من أجل حسم مصيره، خاصة أن هناك إعجاب من قبل لجنة التخطيط بمستوي اللاعب مع فريقه السويسري.

في السياق ذاته، تدرس لجنة التخطيط تمديد عقد محمود متولي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة؛ من أجل غلق الملف مبكراً وعدم الانتظار حتى آخر لحظة.