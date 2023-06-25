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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

متأهلاً إلى ثمن النهائي.. الأهلي يفلت من مفاجآت الكأس بفوز صعب على منتخب السويس

الأهلي ومنتخب السويس
الأهلي ومنتخب السويس

أفلت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مفاجآت بطولة كأس مصر بعدما حقق فوزًا صعبًا على منتخب السويس بهدف دون رد في دور الـ32 من المسابقة.

سجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 بعد تمريرة من القندوسي قبل أن ينفرد بالحارس محمود كوكو ويضع الكرة على يساره.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ16 ليواجه فريق الداخلية.

أحداث الشوط الأول

سيطر الأهلي على المباراة من البداية في محاولة لتسجيل هدف التقدم مبكرًا.

وشهدت الدقيقة الثالثة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة لصالح فريق الأهلي عن طريق حسين الشحات لكنها مرت إلى ركلة مرمى.

وأهدر كهربا فرصة التقدم في الدقيقة الثامنة بعد كرة طولية رائعة من رامي ربيعة إلى محمود كهربا يمين منطقة الجزاء الذي انفرد بالمرمى ليسدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 13 أهدر الشحات فرصة أخرى بعد تصويبة من يسار منطقة الجزاء لصالح الأهلي بعد تمريرة رائعة من كهربا لترتطم بالدفاع وترتد غلى الشحات ليسدد كرة ساقطة مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 26 تصويبة من حسين الشحات من يسار منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

الظهور الأول لصالح منتخب السويس كان في الدقيقة 30 بعد تسديدة من محمود رفعت لاعب منتخب السويس من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

الأهلي كثف هجماته في نهاية الشوط الأول على أمل التسجيل لكن دون جدوى.

وشهدت الدقيقة 38 تسديدة من محمود كهربا من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وشهدت 40 تصويبة من خالد عبد الفتاح من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 41 تمريرة طولية لصالح الأهلي عن طريق محمد هاني لتصل إلى محمود كهربا داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى.


أحداث الشوط الثاني

الأهلي واصل ضغطه بقوة في الشوط الثاني خاصةً بعد نزول محمد مجدي أفشة بدلا من أليو ديانج.

واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد تعرض أفشة للإعاقة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52.

وأهدر رامي ربيعة ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد تصويبة قوية على يمين حارس المرمى الذي تصدى للكرة.

وأهدر الأهلي فرصة جديدة بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق خالد عبد الفتاح على رأس حمدي فتحي الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 71.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق أفشة من ركلة حرة على رأس ياسر إبراهيم الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وأنقذ محمود كوكو حارس منتخب السويس مرماه من فرصة هدف بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق خالد عبد الفتاح لتمر من الجميع وتصل إلى أفشة الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

واستمر ضغط الأهلي حتى نجح حسين الشحات في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 87 بعد انطلاقة من أحمد عبد القادر لكن تعثر الأخير لتصل الكرة إلى أحمد قندوسي الذي مرر كرة رائعة إلى حسين الشحات ليسدد الكرة داخل الشباك.

الاهلى كاس مصر منتخب السويس حسين الشحات مباراة الاهلى ومنتخب السويس

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