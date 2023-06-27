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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"عايزة بنتى وحفيدى".. صرخات الجدة تبحث عن ضحايا عقار خليل حمادة المنهار (فيديو)

حادث عقار خليل حمادة
حادث عقار خليل حمادة بالإسكندرية

قالت سيدة أمام عقار خليل حمادة المنهار بمحافظة الإسكندرية، إنها تنتظر خروج جثمان ابنتها، حيث أن ابنتها اتصلت بها مساء أمس و أخبرتها بوجود تصدعات كبيرة في العقار، وذلك الأمر كان يجعلها تشعر بالخوف الشديد، وقررت أن تذهب للحي لتوضح لهم وضع العقار وإخلاء مسئوليتها أمام الله.

وذكرت أنها استقبلت مكالمة من حفيدتها صبح اليوم وأخبرتها بانهيار العقار، وأن والدتها تحت الأنقاض، الأمر الذي جعل الجدة تهرول مسرعة لمكان العقار للاطمئنان على ابنتها والأطفال، وأوضحت الجدة أن عقب وصولها للعقار لم تجد ابنتها والأطفال، حيث أن العقار انهار عليهم قبل خروجهم منه.

وأضافت الجدة، أن رجال الحماية المدنية أخرجوا العديد من سكان العقار ولم تجد ذويها بينهم، وأشارت إلى أن سكان العقار كانوا يجمعون النقود ويقوموا بتصليح وتجديد العقار، لكن في الأسابيع الماضية بدأ العقار في التصدع وظهور شروخ كبيرة.

 

عقار خليل حمادة المنهار الإسكندرية خروج جثمان

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