لا يفوتك هذا المساء|ارتفاع نسبة النجاح فى «العربية» واللغة الأجنبية بالثانوية العامة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث ترصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الصحة: 410 آلاف مواطن استفادوا من خدمات «100 يوم صحة»

أصدرت وزارة التعليم العالي بيان "سؤال و جواب" حول موقف الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، ويشمل التفاصيل الكاملة والإجابات التي يحتاجها الطلاب العائدون من الخارج.

"الدستور" يستعرض تفاصيل موقف قبول الطلاب المصريين العائدين من الخارج وهي كالتالي.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــا.

حكاية المحضر رقم 10026.. ماذا حدث قبل انشطار عقار الإسكندرية؟ سكان يتحدثون (فيديو)

ورقة صغيرة كُتب عليها رقم محضر 10026/7، إلى جوارها رقمان آخران «إداري وأحوال قسم أول المنتزه» أبرزها مواطنون لـ«الدستور» في محيط عقار الإسكندرية المنهار.

«أعمال هدم وبناء شهدها المبنى قبل انهيار العقار».. هكذا كشف شهود عيان من سكان العقار، مؤكدين أن هذه الأعمال جرت بالمخالفة للقانون، في حين كانت الأعمال موقوفة بقرار حكومي، فانهار العقار وأصبح مصيرهم الشارع الآن. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــا.

زيارة رئيس وزراء الهند إلى مصر.. خبراء: تكامل بين البلدين في الصناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

ثمَّن خبراء وسياسيون زيارة رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودى، للقاهرة، التى بدأت السبت الماضى، حيث تعد تقاربًا ثنائيًا يؤسس لشراكة استراتيجية مهمة تعِد بجنى نتائج إيجابية عدة لكلا البلدين فى الوقت الراهن والمستقبل القريب، فى عدة مجالات حيوية على رأسها تأمين المخزون الاستراتيجى من الحاصلات الزراعية، وتوسيع قاعدة إنتاج الأدوية واللقاحات، والارتقاء بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوليد الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة إلى مستوى عالمى.

وقال الدبلوماسى السابق بوزارة الخارجية الهندية، ماهيش ساجديف، إن زيارة رئيس الوزراء الهندى إلى القاهرة تهدف لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات الواعدة، خاصة مجال التجارة والاستثمار، وتعزيز الاتصالات بين البلدين من تيسير البرامج السياحية إلى المقاصد الرئيسية فى كلا البلدين. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــا.

مصادر: ارتفاع نسبة النجاح فى «العربية» واللغة الأجنبية الثانية بالثانوية

كشف مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن ارتفاع نسبة النجاح فى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية فى امتحانات الثانوية العامة، وذلك مقارنة بالعام الماضى.

وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن الوزارة تنتظر نتيجة لجنة الخبراء لمراجعة أسئلة امتحان مادة الكيمياء الذى أداه الطلاب، صباح أمس الأول، وكذلك نموذج الإجابة الخاصة به. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــا.

تقرير: باريس سان جيرمان يحدد مهلة لحسم مبابي مستقبله مع الفريق

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الاثنين، مستجدات مستقبل كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وارتبط اسم مبابي بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الحالي أو صيف 2024 على أقصى تقدير حتى نهاية عقده، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــــا.