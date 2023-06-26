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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: باريس سان جيرمان يحدد مهلة لحسم مبابي مستقبله مع الفريق

مبابي
مبابي

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الاثنين، مستجدات مستقبل كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وارتبط اسم مبابي بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الحالي أو صيف 2024 على أقصى تقدير حتى نهاية عقده، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته. 

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024، مع خيار التمديد لمدة عام إضافي.

وقالت صحيفة “لوباريزيان”، أن باريس سان جيرمان أوضح لمبابي وحاشيته بأنه لديه حتى 31 يوليو المقبل لحسم مستقبله.

وأضاف التقرير، أن القرار هناك خيارين اثنين أمام اللاعب لا ثالث لهما أما التجديد أو الرحيل هذا الصيف.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مبابي أرسل خطابًا لإدارة نادي باريس سان جيرمان، أخبرهم فيه برغبته في عدم تفعيل شرط تمديد العقد بينهما لعام إضافي، لرغبته في الرحيل عن النادي بحلول صيف 2024 والانتقال للميرنجي.

مبابي كيليان مبابي باريس سان جيرمان سان جيرمان باريس

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