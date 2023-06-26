حكاية المحضر رقم 10026.. ماذا حدث قبل انشطار عقار الإسكندرية؟ سكان يتحدثون (فيديو)

ورقة صغيرة كُتب عليها رقم محضر 10026/7، إلى جوارها رقمين آخرين «إداري وأحوال قسم أول المنتزه» أبرزها مواطنون لـ «الدستور» في محيط عقار الإسكندرية المنهار.

محاضر مُحررة حول أعمال الهدم والبناء في العقار المُنهار

«أعمال هدم وبناء شهدها المبنى قبل انهيار العقار».. هكذا كشف شهود عيان من سكان العقار، مؤكدين أن هذه الأعمال جرت بالمخالفة للقانون، في حين كانت الأعمال موقوفة بقرار حكومي، فانهار العقار وأصبح مصيرهم الشارع الآن.

شكوى من أعمال الهدم والبناء في العقار

إحدى قاطني العقار روّت حكاية مؤلمة قبل أن يقع الحادث المؤلم.. «سمعنا صوت أحدهم يُنادي مُحذرًا بأن العقار ينهار.. ظننت في البداية أنه يقول هذا الكلام ليوقفوا أعمال الهدم التي كانت جارية، لكن الأمر كان حقيقيًا.. كان هذا الصوت هو صوت جارنا محمد ياسر، والذي توفى في الانهيار.. محمد كان يتحرك دائمًا لتحرير محاضر والإبلاغ عن أعمال الهدم التي تجري في العقار قبل وفاته في الحادث».

ساكنة أخرى قالت إنها خرجت صباح اليوم لصرف علاجها من التأمين الصحي، وكان كل شيء على ما يُرام، لتتفاجأ باتصال هاتفي من أقاربها يطمئنوا عليها، ويبلغوها أن العقار الذي تسكن فيه قد أنهار، وعند وصولها للمنطقة رأت حطام العقار فلم تتمالك نفسها من البكاء والصراخ.

وأضافت أن السكان سبق وأن تقدموا بشكاوى بسبب أن المالك الجديد للعقار قام ببناء أدوار وشقق إضافية، وعند رفض السكان لما يقوم به؛ قال إنه يمتلك قرار بالسماح له بالبناء.