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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر: ارتفاع نسبة النجاح فى «العربية» واللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

كشف مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن ارتفاع نسبة النجاح فى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية فى امتحانات الثانوية العامة، وذلك مقارنة بالعام الماضى.

وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن الوزارة تنتظر نتيجة لجنة الخبراء لمراجعة أسئلة امتحان مادة الكيمياء الذى أداه الطلاب، صباح أمس الأول، وكذلك نموذج الإجابة الخاصة به.

وأوضح أنه فى حالة وجود أسئلة بالغة الصعوبة، ولم يتمكن طلاب الشعبة العلمية من الإجابة عنها، فسيتم اتخاذ الإجراء المناسب الذى يضمن صالح الطلاب وهو إلغاء السؤال ومنح درجته كاملة لهم، كما ستتم إحالة واضع الامتحان للتحقيق. كان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد وجه لجنة الخبراء بمراجعة امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد الشكاوى العديدة من صعوبته.

وأكد أن التصحيح الإلكترونى يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، لافتًا إلى أنه إذا اتضح أن هناك سؤالًا معامل صعوبته أكثر من المحدد له فسيتم اتخاذ الإجراء المناسب لمراعاة صالح الطلاب وبما يحقق أيضًا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

كانت الوزارة قد نوهت باستمرار الامتحانات خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية يوم الأحد، الموافق ٢ يوليو المقبل، الامتحان فى مادة الفيزياء لشعبتى «العلوم والرياضيات» ومادة التاريخ للشعبة «الأدبية».

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان مقاييس المفاهيم «الفيزياء»، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.

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