ميركاتو أوروبا 8.. ماذا يحتاج باريس سان جيرمان للموسم الجديد؟

تستعد الأندية الأوروبية لتدعيم صفوفها بعد فتح سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2023/ 2024.

ويبدو أننا سنكون على موعد مع صيف ساخن هذا الموسم، حيث كانت الصفقة الأبرز حتى الآن هى انتقال جودي بيلينجهام نجم بروسيا دورتموند إلى ريال مدريد.

"الدستور" في سلسلة تقارير "ميركاتو أوروبا" سترصد أبرز متطلبات أبرز فرق أوروبا في الميركاتو الصيفي.

ميركاتو أوروبا 1.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي للموسم الجديد؟

ميركاتو أوروبا 2.. ريال مدريد وضرورة التعلم من أخطاء الماضي

ميركاتو أوروبا 3.. ماذا يحتاج اليونايتد للموسم الجديد؟

ميركاتو أوروبا 4.. ماذا يحتاج أرسنال في الموسم الجديد؟

ميركاتو أوروبا 5.. ماذا يحتاج برشلونة للموسم الجديد؟

ميركاتو أوروبا 6.. ماذا يحتاج إنتر للموسم الجديد؟

ميركاتو أوروبا 7.. ماذا يحتاج بايرن ميونخ للموسم الجديد؟

في الحلقة الثامنة سيكون حديثنا عن باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب الدوري الفرنسي والذي رحل عنه نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم بعد عامين مع الفريق.

ولم تتضح حتى الآن استراتيجية النادي في التعاقدات في ظل الشكوك حول منصب المدير الفني للفريق كريستوفر جالتييه الذي بات مهدد بالرحيل ويقترب من منصبه الإسباني لويس إنريكي.

تعويضات مركز بمركز وكارثة حال رحيل مبابي

حتى الآن لم يبرم النادي أي صفقة خلال الانتقالات الصيفية لكنه ارتبط بالعديد من الأسماء أبرزها ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد السابق.

ويحتاج باريس أسم جديد في الهجوم بدلًا من ميسي والأبرز هو أسينسيو الذي أتم اتفاقه مسبقًا مع النادي الفرنسي بعد انتهاء عقده مع الريال.

لكن الأزمة الحقيقية قد تظهر خلال الأسابيع المقبلة وهو مسلسل كيليان مبابي قائد الفريق الذي قد يكون هذا الصيف هو موعد رحيله لصفوف ريال مدريد وهنا ستكون الأزمة الكبرى في باريس لتعويضه.

وارتبط اسم البرتغالي بيرناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي بالانضمام للنادي الفرنسي كأسم تعويضي آخر لرحيل ميسي.

مبابي سيترك الفراغ الكبير في هجوم باريس وحينها سيكون الذهاب لنجم لا يقل عنه الدولي الفرنسي وقد يكون من ضمن الأسماء نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وفي خط الدفاع أمن باريس مكان رحيل سيرجيو راموس بضم ميلان سكرينيار مدافع إنتر الذي على اتفاق مع النادي منذ يناير الماضي ليكون خط لدفاع بدون مشاكل مع تواجد ماركينيو وكيمبيبي بجانب ذلك الأظهرة.

في الوسط يكون متاح اسم الأورجوياني مانويل أوجارتي لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي والأقرب للتعاقد معه.