ميركاتو أوروبا 1.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي للموسم الجديد؟

يستعد الأندية الأوروبية لتدعيم صفوفها بعد فتح سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2023-2024.

ويبدو أننا سنكون على موعد مع صيف ساخن هذا الموسم، حيث كانت الصفقة الأبرز حتى الآن هى انتقال جودي بيلينجهام نجم بروسيا دورتموند إلى ريال مدريد.

"الدستور" في سلسلة تقارير "ميركاتو أوروبا" سترسد أبرز متطلبات أبرز فرق أوروبا في الميركاتو الصيفي.

الحلقة الأولى معنا ستكون عن مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا والثلاثية التاريخية بعد التتويج بكأس الاتحاد والبريميرليج.

حتى هذه اللحظة لم يحدد السيتي ملامح شكل تعاقدات الفريق إلا أن بعض التقارير الإنجليزية أشارت أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي سيكتفي بثلاث صفقات فقط في مراكز الدفاع، الوسط والجناح.

هل يحتاج السيتي المدجج بالنجوم صفقات؟

قد يخدعك قائمة السيتي المدججة بالنجوم لكن الفريق السماوي بحاجة لتدعيم أكثر من مركز والبداية مع حراسة المرمى حيث يعتمد منذ سنوات بيب على البرازيلي إيدرسون ولحسن حظه أنه لم يتعرض لأي إصابة.

بدلاء إيدرسون على مستوى متواضع للغاية سواء الأرجنتيني أورتيجا أو المخضرم كارسون الذي لا يظهر لكن بالفعل بيب يحتاج لحارس مرمى آخر يعتمد عليه في موسمه بالكامل.

ونظرًا للسوق الحالي قد يكون أبرز الأسماء المتاحة إذا فكر الإسباني في تدعيم مركز حراسة المرمى هو ديفيد رايا حارس برينتفورد الذي رحل عن الفريق بعد انتهاء عقده ولن يكلف النادي الإنجليزي شيء.

أما الخيار الثاني فهو الأنسب والأفضل بكل المقاييس لأسلوب جوارديولا وهو الكاميرون أندريه أونانا حارس إنتر الإيطالي والذي تغنى به بيب قبل وبعد نهائي الأبطال.

أونانا قد يرحل عن إنتر هذا الصيف وسط انفتاح من إدارة النادي الإيطالي على بيعه حال وصل عرض مناسب وقد تكون فرصة هائلة لدخول السيتي في الصفقة.

في الدفاع تكمن المشكلة عند جوارديولا في السنوات الماضية، الذي بحلوله العبقرية تمكن من حلها هذا الموسم حيث يقترب من الرحيل بنسبة كبيرة جواو كانسيلو وإيمرك لابورتي.

وفعليًا لا يمتلك النادي ظهير أيمن سوى كايل ووكر أما الظهير الأيسر فلا يوجد أي لاعب حيث كان يشغله كانسيلو الذي سيرحل بكل تأكيد بينما شارك فيه هذا الموسم بالتناوب كل من ناثان أكي ومانويل أكانجي.

لذلك يحتاج سيتي إلى ظهير أيسر وهو ما أشارت إليه التقارير في التفكير بألفونسو دافيز لاعب بايرن ميونخ أما في الجهة الأخرى سيتحتم جوارديولا على إيجاد بديل لأدوار جون ستونز الجديدة حيث لم يجدها غيره هذا الموسم.

ويتجه جوارديولا لضم الكرواتي جفارديول ليدعم خط الدفاع على أن يستمر ستونز في مركزه الجديد بالمداورة مع أكانجي ووكر.

جفارديول مدافع لايبزيج

وسط الملعب.. حل سحري آخر وصفقات مميزة

وسط الملعب هو واحد من حلول جوارديولا السحرية دائمًا مع السيتي طول السنوات الماضية، حيث يسعى بيب لإيجاد حلول حال رحيل إلكاي جوندجان المحتمل عن الفريق.

جوندجان قائد الفريق الذي قدم موسم استثنائي مع السيتي، ينتهي عقده هذا الصيف وسط تقارير اقترابه من برشلونة أو الرحيل للخليج حيث مثل الدولي الألماني قوة هجومية هذا الموسم في الكثير من اللقاء كمهاجم ثاني بجانب إيرلينج هالاند.

أيضًا التعويل على كيفين دي بروين سيقل في الموسم الجديد حيث يتعرض البلجيكي للعديد من الإصابات بجانب سنه لذلك سيكون هناك صفقتي على الأقل وحسب التقارير حسمت الأولى بالاتفاق مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب تشيلسي الإنجليزي الذي يجيد اللعب في مركز "6" و"8" حيث يستطيع أيضًا إراحة رودري الذي يلعب مباريات الموسم كلها.

أما الصفقة الثانية لم يستقر عليها السيتي حتى الآن حيث من الممكن أن يكون ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكن صفقة بيب الحقيقية سيختلقها بكل تأكيد الموسم المقبل مثلما فعل مع ستونز وقد يكون الأخير هو الحل السحري ويتحول للاعب رقم "6" بدل من رودري في بعض المباريات أو تجهيز كالفين فيليبس في هذا المركز.

وقد يبقى جوندجان مع السيتي وحينها قد يكتفي جوارديولا بضم صفقة وحيدة في وسط الملعب والأقرب هي كوفاسيتش.

كوفاسيتش مع لاعبي السيتي

لا تغييرات جذرية في الهجوم

بالنسبة لخط الهجوم قد يكون الأقل في التدعيمات لصفوف السيتي حيث يتواجد جميع اللاعبين وعلى رأسهم هالاند بجانب جوليان ألفاريز الذي قد يأخذ أدوار أكبر من الموسم المقبل.

لكن المشكلة ستكمن في لاعبان وهم رياض محرز وبيرناردو سيلفا المعرضان بقوة للرحيل هذا الصيف حيث يمتلك الأول عروض قوية من السعودية بينما تؤكد التقارير بأن الثاني انهى اتفاقه مع باريس سان جيرمان.

ولن يستغنى السيتي بكل تأكيد عن الثنائي دفعة واحدة، وحال رحيل لاعب فقط سيكون الأقرب لتعويضه هو إنسيسو جناح برايتون الصاعد بقوة الموسم الماضي مع المدرب دي زيربي.

جوارديولا يرى بأن لاعب الجناح متعدد المراكز وهو المناسب له في تشكيل الفريق للموسم المقبل.