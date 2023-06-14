ميركاتو أوروبا 2.. ريال مدريد وضرورة التعلم من أخطاء الماضي

تستعد الأندية الأوروبية لتدعيم صفوفها بعد فتح سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2023 - 2024.

ويبدو أننا سنكون على موعد مع صيف ساخن هذا الموسم، حيث كانت الصفقة الأبرز، حتى الآن، هى انتقال جودي بيلينجهام نجم بروسيا دورتموند إلى ريال مدريد.

"الدستور" في سلسلة تقارير "ميركاتو أوروبا" سترسد أبرز متطلبات أبرز فرق أوروبا في الميركاتو الصيفي.

وفي الحلقة الثانية من السلسلة، نستعرض احتياجات ريال مدريد لسوق الانتقالات الصيفية الجارية، والأسماء الأبرز لتغطية هذه الاحتياجات.

ثورة دفاعية وتدعيمات في الظهيرين

يحتاج ريال مدريد لثورة في خط دفاع الفريق في الموسم المقبل، خاصة بعد الأداء المهتز الذي قدمه لاعبوه في المراحل الهامة من الموسم المنقضي الذي تسبب في فقدان الفريق نقاط كثيرة في بطولة الدوري الإسباني وخسارة اللقب لصالح الغريم التقليدي برشلونة.

ورغم فارق الجاهزية الفنية والبدنية أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من الموسم المنقضي، إلا أن المباراة كانت كاشفة لمجموعة من أخطاء دفاع فريق ريال مدريد وكانت أبرزها ضعف قدرتهم على التعامل مع الضغط العالي والخروج بالكرة بشكل صحيح من حالة الضغط لنقل الفريق للهجوم، ويملكها فقط النمساوي ديفيد ألابا.

كما يعيب دفاع الريال بطء الحركة وفقدان التركيز أثناء هجوم الخصم وهو ما يتسبب في تلقي شباك الفريق العديد من الأهداف.

وليس المقصود هو طرد مدافعي ريال مدريد وجلب مدافعين آخرين، لكن مايجب على إدارة ريال مدريد البحث عنه هو استقدام لاعب في مركز قلب الدفاع جودته أفضل من خط دفاعه الحالي، والدفع به وسط المجموعة لرفع مستوى خط الدفاع في الموسم المقبل.

وأهم الحلول المميزة لريال مدريد في هذا المركز والتي قد تكون مناسبة لسد احتياجات الفريق بالنظر للإمكانيات الدفاعية والقدرة على الخروج بالكرة من الضغط، الإيطالي أليساندرو باستوني، والذي ينتهي عقده مع نادي إنتر الإيطالي بحلول 30 يونيو 2024 مما قد يسهل عملية انتقاله للملكي خاصة أن النادي الإيطالي سيصبح هدفه تحقيق أكبر استفادة مادية من اللاعب حال رغبته في الرحيل.

كما يحتاج ريال مدريد التوقيع مع لاعب في مركز الظهير الأيمن، لزيادة حلول الفريق في هذا المركز خاصة أن الموسم الماضي شهد العديد من الأخطاء لداني كارفخال، في هذا المركز رغم تألقه في بعض المبابريات إلا أن على المستوى العام للفريق كان أحد الثغرات الموجودة في دفاع ريال مدريد هي المساحة خلف داني كارفخال لاستغلال الخصوم تأخره في الارتداد للدفاع.

وأحد الحلول التي قد تكون مفيدة لريال مدريد في الانتقالات بهذا المركز هو الفرنسي بنيامين بافارد الذي بات قريبًا من الرحيل عن صفوف فريق بايرن ميونخ خلال الانتقالات الجارية؛ بالإضافة إلى جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي المعار لصفوف بايرن والذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا لريال مدريد لتدعيمات هذا المركز.

كيليان مبابي وضرورة التعلم من أخطاء الماضي

مرة أخرى يطل كيليان مبابي على أخبار سوق الانتقالات بالحديث عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، لتخرج بعده التقارير الصحفية وتشير إلى اقترابه من الانتقال لريال مدريد.

بعد رحيل كريم بنزيما، بات مركز الهجوم من أهم التدعيمات المطلوبة لريال مدريد، خاصة أن رحيل بنزيما كان مسبوقًا برحيل ماريانو دياز، ليصبح الفريق بدون مهاجم صريح.

عقد كيليان مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان ينتهي بحلول 30 يونيو 2024، وهو نفس موقف اللاعب قبل توقيع عقده الجديد مع النادي الباريسي في الموسم الماضي قبل أن يوقع على استمراره مع النادي.

وتفكر إدارة باريس سان جيرمان في عرض اللاعب للبيع خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية لتحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من اللاعب، لكن الأفضل لريال مدريد في الوقت الحالي هو التأكد من رغبة اللاعب في الانضمام لصفوف الفريق واتخاذه قرار نهائي بالانتقال للفريق في الصيف الجاري.

أزمة ريال مدريد في الموسم الماضي مع صفقة مبابي هي أن فلورنتينو بيريز لم يضع حلًا بديلًا لفشل الصفقة، وهو ما يجب تلافيه في الخطوات المقبلة للتعامل مع الصفقة وإيجاد خطط بديلة لتدعيم هجوم الفريق في حالة فشل صفقة مبابي.

فاضطر ريال مدريد أن يخوض فترات مهمة في الموسم بدون حلول في مركز قلب الهجوم، خاصة في الأوقات التي تعرض فيها بنزيما للإصابة، أو حتى فترات تدهور مستواه وتعرضه للإجهاد البدني.

التعاقدات التسويقية أو الجلاكتيكوس ليست الحل لتحقيق البطولات ولنا في جلاكتيكوس رونالدو وبيكهام خير مثال، لذا يتوجب على ريال مدريد زيادة تركيزه على التعاقد مع لاعبين مناسبين لتدعيمات الفريق والتعاقدات، وعدم التركيز فقط على ضم لاعبين ذوي قوة إعلانية كبيرة.