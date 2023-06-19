الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميركاتو أوروبا 4.. ماذا يحتاج أرسنال في الموسم الجديد؟

ارسنال
ارسنال

تستعد الأندية الأوروبية لتدعيم صفوفها بعد فتح سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2023/ 2024.

ويبدو أننا سنكون على موعد مع صيف ساخن هذا الموسم، حيث كانت الصفقة الأبرز حتى الآن هى انتقال جودي بيلينجهام نجم بروسيا دورتموند إلى ريال مدريد.

"الدستور" في سلسلة تقارير "ميركاتو أوروبا" سترصد أبرز متطلبات أبرز فرق أوروبا في الميركاتو الصيفي.

ميركاتو أوروبا 1.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي للموسم الجديد؟

ميركاتو أوروبا 2.. ريال مدريد وضرورة التعلم من أخطاء الماضي

ميركاتو أوروبا 3.. ماذا يحتاج اليونايتد للموسم الجديد؟

الحلقة الرابعة ستكون مع أرسنال الإنجليزي الذي كان قريب من التتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب سنوات بعد موسم مميز تحت قيادة المدرب الإسباني مايكل أرتيتا.

واستطاع أرتيتا أن يعيد ملامح أرسنال للواجهة الأوروبية كما إنه ساهم بشكل كبير في عودة الجانرز لدوري الأبطال بعد غياب 7 سنوات.

لا جديد في الدفاع

يبدو أن أرتيتا لن يغير كثيرًا في خط دفاعه للموسم المقبل بعد التجديد لمعظم مدافعيه وعدم رحيل أي لاعب الموسم الجديد.

أرتيتا يعتمد على رباعي دفاعي مكون من بن وايت، وليام سالابيا، جابرييل وزينتشنكو ومعهم البولندي كيور، هولدنج، تيرني وتوماسيو.

ويضم أرتيتا وفقًا للتقارير ظهير آخر أو لا حيث يهتم النادي بضم جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي.

الوسط أكثر ما يشغل أرتيتا

اقترب النادي بشدة من ضم ديكلان رايس لاعب وست هام في الصفقة الأهم لصفوف الجانرز بعد اقتراب رحيل جرانيت تشاكا لصفوف بايرليفركوزن.

ويبدو أن المدرب الإسباني غير مقتنع بالغاني توماس بارتي بعد الأداء المتواضع للاعب منذ التلت الأخير للموسم الماضي واعتماده على جورجينيو المعار من تشيلسي.

ويتمنى أرسنال أن يتمكن من ضم لاعب وسط آخر حيث سيتبقى له فعليًا بارتي بجانب الشاب البرتغالي فييرا، محمد النني وسميث روي.

ويعتمد أرتيتا بنسبة كبيرة على مارتن أوديجارد في مركز صناعة اللعب لذلك اقترب من ضم كاي هافيرتز الذي يمكنه شغل هذا المركز بجانب الاستفاد منه في مركز الهجوم مع جابرييل خيسوس.

وفي الهجوم قد لا يتم العديد من الصفقات والاكتفاء بالمجموعة الحالية في وجود جابرييل خيسوس، جابرييل مارتنيلي وبوكايو ساكا ويساعدهم تروسارد ونيكيتاه.

ويعيد أرسنال المهاجم الشاب بالجون الذي تألق الموسم الماضي في الدوري الفرنسي.

ميركاتو ميركاتو أوروبا سوق الانتقالات الصيفية ارسنال أرتيتا

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