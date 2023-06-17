ميركاتو أوروبا 3.. ماذا يحتاج اليونايتد للموسم الجديد؟

تستعد الأندية الأوروبية لتدعيم صفوفها بعد فتح سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2023/ 2024.

ويبدو أننا سنكون على موعد مع صيف ساخن هذا الموسم، حيث كانت الصفقة الأبرز حتى الآن هى انتقال جودي بيلينجهام نجم بروسيا دورتموند إلى ريال مدريد.

"الدستور" في سلسلة تقارير "ميركاتو أوروبا" سترصد أبرز متطلبات أبرز فرق أوروبا في الميركاتو الصيفي.

ميركاتو أوروبا 1.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي للموسم الجديد؟

ميركاتو أوروبا 2.. ريال مدريد وضرورة التعلم من أخطاء الماضي

في التقرير الثالث سنضع أعيننا صوب مانشستر يونايتد، الذي تأمل جماهيره في موسم مختلف تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، الذي قدم موسمًا أول معهم مميزًا، حيث توج ببطولة وأعاد الفريق لدوري أبطال أوروبا.

النادي الإنجليزي يستعد لدخول ميركاتو صيفي قوي، وقد يكون الميركاتو هو الأبرز في تاريخ النادي حال استحواذ قطر على النادي خلال الأسابيع المقبلة.

أولوية في دعم الهجوم

من أكبر أزمات الفريق، في السنوات الماضية، كان البحث عن مهاجم هداف، وبعد أن وجد ضالته في رونالدو إلا إن مشاكله مع الفريق حالت دون ذلك ورحل.

ويقع العبء في الهجوم على ماركوس راشفورد نجم الفريق الموسم الماضي، حيث شارك في أكثر من مركز في خط الهجوم، حيث كان الأبرز في خط هجوم كامل لم يقدم الكثير.

ولم يقدم الهولندي فيجورست أوراق اعتماده بجانب أنتوني وسانشو، حيث تشير التقارير إلى أن الأولوية حاليًا لتين هاج ضم مهاجم صريح، ومن أبرز الأسماء الحالية النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، راسموس هويلوند مهاجم أتالانتا وأخيرًا البرتغالي جونزالو راموس مهاجم بنفيكا.

وقد يكتفي تين هاج بتدعيم خط الهجوم بلاعب فقط، وهو المهاجم دون ضم أظهرة والاعتماد على الأسماء المتاحة.

من يجاور فاران

ومن أولويات تين هاج تدعيم خط الدفاع الذي عانى كثيرًا من الإصابات الموسم الماضي، خاصًة رفائيل فاران، ليساندور مارتينيز.

ويبدو أن ليندلوف وهاري ماجواير على مشارف الرحيل من النادي، حيث لم يعتمد عليهما المدرب في الموسم الماضي؛ ليكون فعليًا ثنائي الدفاع هم فاران ومارتينيز.

وكان اليونايتد قريبًا من ضم الكوري الجنوبي كين مين جي، لكن بايرن ميونخ وفقًا للتقارير الأخيرة اقترب من ضم اللاعب؛ ليعود اليونايتد ويحاول في ضم مدافع جديد.

تدعيم الوسط الخالي

رغم ما قدمه كاسيميرو، إلا أن اليونايتد يحتاج للاعب وسط بجانب البرازيلي وبرونو فيرنانديز الموسم المقبل، حيث يقترب من الرحيل كل من ماكتومناي، سبيتزر المعار وفريد.

واعتمد في معظم الوقت تين هاج على إريكسن بجوار كاسيميرو وبرونو، لكن يحتاج الفريق للاعب أقوى من إريكسن، الذي لا يعطي 90 دقيقة في معظم المباريات وبمواصفات للاعب كرقم "6" و"8" في حال غياب كاسيميرو.

ويحلم اليونايتد هذا الصيف بخطف فرانكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، لكن تبدو الأمور صعبة بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس عن البارسا.

بين بقاء دي خيا وضم أونانا

رغم حصوله على القفاز الذهبي إلا أن ديفيد دي خيا مازال محل شك في مركز حراسة مانشستر يونايتد، حيث أضاع على الفريق العديد من المباريات الهامة بأداء متواضع وأبرزها نهائي كأس الاتحاد وربع نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

وينتهي عقد دي خيا الموسم الحالي ولم تستقر الإدارة على تجديد عقده حتى الآن، في ظل التقارير التي ألمحت إلى دخول اليونايتد سباق الحصول على الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى إنتر الإيطالي.