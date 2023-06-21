ميركاتو أوروبا 6.. ماذا يحتاج إنتر للموسم الجديد؟

تستعد الأندية الأوروبية لتدعيم صفوفها بعد فتح سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2023/ 2024.

ويبدو أننا سنكون على موعد مع صيف ساخن هذا الموسم، حيث كانت الصفقة الأبرز حتى الآن هى انتقال جودي بيلينجهام نجم بروسيا دورتموند إلى ريال مدريد.

"الدستور" في سلسلة تقارير "ميركاتو أوروبا" سترصد أبرز متطلبات أبرز فرق أوروبا في الميركاتو الصيفي.

ميركاتو أوروبا 1.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي للموسم الجديد؟

ميركاتو أوروبا 2.. ريال مدريد وضرورة التعلم من أخطاء الماضي

ميركاتو أوروبا 3.. ماذا يحتاج اليونايتد للموسم الجديد؟

ميركاتو أوروبا 4.. ماذا يحتاج أرسنال في الموسم الجديد؟

ميركاتو أوروبا 5.. ماذا يحتاج برشلونة للموسم الجديد؟

في الحلقة السادسة سنتحدث عن إنتر الإيطالي الذي قدم موسم مميز مع المدرب سيموني إنزاجي واحتل وصافة العالم بعد لقاء نهائي رائع أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

تعويضات في جميع المراكز

تصارعت الأندية الأوروبية والسعودية للحصول على خدمات أكثر من لاعب في صفوف إنتر هذا الصيف وعلى رأسهم روميلو لوكاكو، نيكولو باريلا، دي فراي، فيدريكو دي ماركو، بروزوفيتش، دومفريس وأندريه أونانا.

وأصبح إنتر مهدد بفقدان أكثر من عنصر في تشكيلته الرئيسية ولذلك وضعت الإدارة بعض الأسماء على رأسها تعويض رحيل بروزوفيتش قائد الفريق في الوسط بضم البديل الشاب دافيد فراتيسي لاعب ساسولو وواحد من اللاعبين الرائعين في الكالتشيو الموسم الماضي.

فراتيسي أصبح أولوية إنتر في الوسط بعدما أصبح أيضًا لاعب أساسي في تشكيل منتخب إيطاليا مع مانشيني ويأتي بعد فراتيسي في الوسط لكن تبدو صعبة بعض الشيء صفقة سافيتش وسط ميدان لاتسيو.

ويتمسك إنزاجي بحارس مرماه الكاميروني أونانا المطلوب في تشيلسي ومانشستر يونايتد حيث لم يضع الفريق أي خطط بديلة للحارس الدولي حتى الآن.

ويحتاج إنتر لقلب دفاع بعد رحيل ميلان سكرينيار إلى باريس سان جيرمان بجانب دي فراي الذي يجلس بديلًا كثيرًا وباستوني، أتشيربي بعد أن شارك الظهير دارميان معظم اللقاء في مركز المدافع.

وقد تكون أمام إنتر العديد من الاختيارات على رأسها لابورتي مدافع السيتي، جويل ماتيب مدافع ليفربول وأخيرًا مدافع أتالانتا الواعد سكالفيني.

وأخيرًا في خط الهجوم يبدو أن إنتر سيكون عليه العمل كثيرًا حيث قريب من فقد إدين دزيكو القريب من فناربخشة بجانب موقف لوكاكو الذي لم يتحدد حتى الآن.

وقد يدخل إنتر في مفاوضات مع روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق والذي أصبح حرًا، بالجون مهاجم أرسنال وتشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو.