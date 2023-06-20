ميركاتو أوروبا 5.. ماذا يحتاج برشلونة للموسم الجديد؟

تستعد الأندية الأوروبية لتدعيم صفوفها بعد فتح سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2023/ 2024.

ويبدو أننا سنكون على موعد مع صيف ساخن هذا الموسم، حيث كانت الصفقة الأبرز حتى الآن هى انتقال جودي بيلينجهام نجم بروسيا دورتموند إلى ريال مدريد.

"الدستور" في سلسلة تقارير "ميركاتو أوروبا" سترصد أبرز متطلبات أبرز فرق أوروبا في الميركاتو الصيفي.

ميركاتو أوروبا 1.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي للموسم الجديد؟

ميركاتو أوروبا 2.. ريال مدريد وضرورة التعلم من أخطاء الماضي

ميركاتو أوروبا 3.. ماذا يحتاج اليونايتد للموسم الجديد؟

ميركاتو أوروبا 4.. ماذا يحتاج أرسنال في الموسم الجديد؟

في الحلقة الخامسة نسلط الضوء على برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني بقيادة تشافي هيرنانديز وما يحتاجه من صفقات للموسم الجديد.

ووفقًا لعديد من التقارير لم ينشط بقوة حتى الآن البارسا في سوق الانتقالات الصيفية نظرًا لعدم احتياجه الشديد للعديد من الصفقات.

الدفاع والوسط الأهم لدى تشافي

تكمن تعزيزات برشلونة في الوقت الحالي بالشق الدفاعي ومنطقة وسط الميدان حيث كان واحد من عوامل فوز البارسا الموسم الماضي بالليجا هو دفاع الفريق.

ويمتلك البارسا دفاع قوي بقيادة رونالدو أراخو، جويل كوندي، أندريا كريستنسن، بالدي، ماركوس ألونسو و إريك جارسا.

لكن وفقًا للتقارير فأن برشلونة المهتم والأقرب حتى الآن بضم البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي المنفتح على بيع اللاعب.

كانسيلو يمتاز باللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وسيكون لاعب مهم للغاية مع تشافي حيث يستغل حينها بأن يشارك كوندي وأراخو في قلب الدفاع مع وجود كانسيلو على اليمين وبالدي على اليسار.

كما من الممكن أن يتبادل الأدوار وأن يلعب في اليسار حال إصابة بالدي أو إراحته مع وجود أراخو على اليمين أو كوندي ثم العكس.

أمام في قلبي الدفاع لم يرتبط اسم البارسا بأي لاعب في الوقت الحالي لذلك صفقة كانسيلو ستكون بمثابة "ضرب عصفورين بحجر".

في وسط الملعب سيكون حديث الوسط في البارسا بعد رحيل القائد سيرجيو بوسكيتس بجانب اقتراب رحيل فرانك كيسي الذي أصبح خارج حسابات تشافي بنسبة كبيرة.

ويحاول تشافي تعويض بوسكيتس بلاعب وسط بجودة كبيرة لذلك أشارت التقارير باهتمام البارسا الكبير بضم الكرواتي بروزوفيتش من صفوف إنتر والمغربي سفيان أمرابط.

أما في الهجوم قد يكون الموضوع محسوم إلا إذا حدث جديد ورحل واحد من البرازيلي رافينيا أو فيران توريس أبرز المرشحين للرحيل هذا الصيف.

ويعتبر نيوكاسل يونايتد أبرز المهتمين بضم رافينيا وإذا رحل سيكون على البارسا توفير بديل له لكن حتى الآن لم يفاوض برشلونة أي لاعب في الخط الأمامي.