ميركاتو أوروبا 7.. ماذا يحتاج بايرن ميونخ للموسم الجديد؟

تستعد الأندية الأوروبية لتدعيم صفوفها بعد فتح سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2023/ 2024.

ويبدو أننا سنكون على موعد مع صيف ساخن هذا الموسم، حيث كانت الصفقة الأبرز حتى الآن هى انتقال جودي بيلينجهام نجم بروسيا دورتموند إلى ريال مدريد.

"الدستور" في سلسلة تقارير "ميركاتو أوروبا" سترصد أبرز متطلبات أبرز فرق أوروبا في الميركاتو الصيفي.

ميركاتو أوروبا 1.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي للموسم الجديد؟

ميركاتو أوروبا 2.. ريال مدريد وضرورة التعلم من أخطاء الماضي

ميركاتو أوروبا 3.. ماذا يحتاج اليونايتد للموسم الجديد؟

ميركاتو أوروبا 4.. ماذا يحتاج أرسنال في الموسم الجديد؟

ميركاتو أوروبا 5.. ماذا يحتاج برشلونة للموسم الجديد؟

ميركاتو أوروبا 6.. ماذا يحتاج إنتر للموسم الجديد؟

وفي الحلقة السابعة نتحدث عن بايرن ميونخ حامل لقب البوندزليجا، والذي يبحث عن تعويض موسم للنسيان الموسم الماضي.

ويسعى توماس توخيل الذي جاء في منتصف الموسم كمدرب للفريق أن يقوم ببناء فريق قوي للمنافسة على جميع البطولات الموسم المقبل.

وأجرى بايرن صفقتين حتى الآن وهم النمساوي كونراد لايمر متوسط ميدان لايبزيج والبرتغالي رفائيل جيريرو لاعب دورتموند في صفقة انتقال حر.

تدعيم الدفاع والوسط أولوية لدى توخيل

يحتاج توخيل لقلب دفاع بجوار ماتياس دي ليخت وأوباميكانو، لذلك ذهب لضم كيم مين جاي مدافع نابولي الإيطالي حيث يعتبر اللاعب الأقرب للانضمام إلى بايرن بعد منافسة مع مانشستر يونايتد.

وسيكون بشكل أساسي الاعتماد على هذا الثلاثي في ظل اقتراب رحيل لوكاس هيرنانديز إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، انتهاء إعارة جواو كانسيلو واقتراب رحيل بنجامين بافار الذي ينتهي عقده.

وسيصبح مركز الظهير الأيمن يتواجد فيه فقط المغربي مازراوي لكن بايرن يسعى لتقوية هذا الخط بضم المخضرم كايل ووكر ظهير أيمن مانشستر سيتي الإنجليزي.

ورغم ضم لايمر إلا أن بايرن يبحث عن تدعيم وسط ملعبه في ظل تواجد جوشوا كيميتش وجروتسيكا حيث ينضم لصراع الحصول على خدمات ديكلان رايس إلا إنه يرى إنه بعيد عن الذهاب للبوندزليجا.

لذلك في وسط الملعب ذهب بايرن للحصول على ماسون ماونت لاعب تشيلسي وهدف مانشستر يونايتد كما يضع أيضًا كالفين فيليبس لاعب وسط السيتي ضمن اهتماماته.

ولا يمثل خط الهجوم مشكلة لتوماس توخيل حيث تتواجد كتيبة من النجوم على رأسها توماس مولر بجانب ساديو ماني، ليروي ساني، سيرج جنابري، كينجلسي كومان وتشوبو موتينج.