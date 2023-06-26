خالد الجندي: الأعمال الصالحة هذه الأيام تضاهي ثواب المجاهد

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأعمال الصالحة في الأيام العشر من ذي الحجة، فضلها عظيم وأجرها عظيم عند الله.

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC": "ننتظر يوم عرفة ليغفر الله لنا، ونرى أنها أفضل الأيام طالما لا نعتدي على أحد ولا نسرق مال أحد ولا نأكل أموال اليتامى ولا نمشي بين الناس بالغيبة والنميمة".

ودعا “الجندي” لاستغلال هذه الأيام في في صلة الأرحام، والصيام وقيام الليل، والعفو عن المسئ والاستغفار، والتقرب إلى الله بصالح الأعمال، مشيرًا إلى حديث الرسول (ص) "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام (الأيام العشر)، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ".

وعقب: "يعني الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر تتساوى مع المجاهد الذي رأى الموت بعينه".

وأشار الجندي، إلى أن النبي (ص) كان يحكي للصحابة عن رجل فارس ركب فرسه يقاتل في سبيل الله ألف شهر، فقال الصحابة "لو كان لنا من العمر مثل ذلك لفعلنا ذلك، فلما علم الله الغيرة في سبيل الإيمان، نزلت الآية "إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر".