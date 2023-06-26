ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندي: الأعمال الصالحة هذه الأيام تضاهي ثواب المجاهد

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأعمال الصالحة في الأيام العشر من ذي الحجة، فضلها عظيم وأجرها عظيم عند الله.

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC": "ننتظر يوم عرفة ليغفر  الله لنا، ونرى أنها أفضل الأيام طالما لا نعتدي على أحد ولا نسرق مال أحد ولا نأكل أموال  اليتامى ولا نمشي بين الناس بالغيبة والنميمة".

ودعا “الجندي” لاستغلال هذه الأيام في في صلة الأرحام، والصيام وقيام الليل، والعفو عن المسئ والاستغفار، والتقرب إلى الله بصالح الأعمال، مشيرًا إلى حديث الرسول (ص) "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام (الأيام العشر)، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟  قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ".

وعقب: "يعني الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر تتساوى مع المجاهد الذي رأى الموت بعينه". 

وأشار الجندي، إلى أن النبي (ص) كان يحكي للصحابة عن رجل فارس ركب فرسه يقاتل في سبيل الله ألف شهر، فقال الصحابة "لو كان لنا من العمر مثل ذلك لفعلنا ذلك، فلما علم الله الغيرة في سبيل الإيمان، نزلت الآية "إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر".

خالد الجندي الاعمال الصالحه ذي الحجة الأيام العشر

الأكثر قراءة

حكاية المحضر رقم 10026.. ماذا حدث قبل انشطار عقار الإسكندرية؟ سكان يتحدثون (فيديو)

اتحاد جدة يُسقط أحمد حجازى من قائمته للموسم الجديد

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

طعنه فى الرقبة.. أول صور لعامل ضحية "مقص ترزى" بأوسيم

49 ميدالية.. استقبال حافل من المصرية للاتصالات لبعثة الأولمبياد الخاص المصرى

تحقيق عاجل فى واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدى بشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟