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محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يُهنئ الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية 2022

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

هنأ  الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية للعام 2022.

وكرم رئيس الجامعة كل من الدكتور عيسى محمد سعيد المدرس المساعد بكلية العلوم، والدكتور محمود عبدالعزيز مبروك الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري، والدكتورة هبه سيد المحلاوي الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري.

وأعلن  مجلس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا في دورته رقم 180-  برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و رئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و نائب رئيس المجلس-  أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة ( النيل ، التقديرية ، التفوق و التشجعية).

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يوم إعلان جوائز الدولة هو يوم هام ينتظره جميع العلماء و شباب الباحثين في مصر، و هو بمثابة تكريم من الدولة و تقدير منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة و اقتصاد المعرفة.

وأشار وزير التعليم العالي، أن هذا العام تم إعلان جوائز الدولة من العاصمة الإدارية الجديدة، و هو يوم له معنى في تاريخ البحث العلمي المصري  و شاهد عيان على الجمهورية الجديدة و تقديرها للعلم و العلماء.

من جانبه، قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن حصول علماء الجامعة وشباب باحثيها على جوائز الدولة يعكس مدى اهتمام و التزام الجامعة  بالتميز البحثي والابتكار، والأداء في مختلف المجالات العلمية والتطبيقية.

وأكد الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على اهتمام الجامعة بربط مخرجات أبحاثها العلمية  باحتياجات التنمية الشاملة للمجتمع، من أجل رفع اسم الجامعه عاليا في كافة المحافل، بما يضمن تعزيز قدرتها التنافسية ، وتقديم خدماتها لمجتمعها المحيط وتحقيق الجوائز العلمية سواء داخليا أو خارجيا.

وأشار “زغلول” إلى  أهمية التميز الذي تشهده الجامعة خلال هذه الفترة من خلال فوز ابنائها بجوائز  الدولة التي تساهم في رفع اسم الجامعة عاليا، وتؤكد على مدى اهتمامها بالبحث العلمي، موضحا أن هذه الجوائز تعبر عن تقدير الدولة لجهود هؤلاء الباحثين المتفانين في خدمة العلم و المجتمع و تشجيعهم على مواصلة مسيرتهم البحثية بروح التحدي و التطوير .

واستطاع علماء جامعة قناة السويس الحصول على ثلاث جوائز وهم: الدكتور عيسى محمد سعيد مصطفى المدرس بكلية العلوم، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية في مجال العلوم الكيميائية.

كما حصل الدكتور محمود عبدالعزيز مبروك الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الزراعية.

وحصلت الدكتورة هبه سيد محمد حسن المحلاوي الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري على جائزة المرأة التشجعية في مجال الزراعة و العلوم الغذائية.

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