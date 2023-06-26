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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كارت معايدة عيد الأضحى 2023| أجمل التهاني

عيد الأضحى
عيد الأضحى

عيد الأضحى يحتفل به المسلمون بعد غد الاربعاء، ويستمر حتى يوم السبت المقل ، ولكن تمتد اجازة عيد الاضحى حتى يوم الاثنين المقبل وتبدأ غدًا الثلاثاء الموافق يوم عرفة.

وتعرض الدستور لقرائها عبارات لكتابتها على كارت معايدة عيد الاضحى 2023 لتقديمه للأهل والأصدقاء وذلك في التقرير التالي: 

كارت معايدة عيد الأضحى 2023

على شبكة الانترنت تتوفر صور كارت معايدة عيد الاضحى يمكن تحميلها بسهولة وطباعة بعض الجمل عليها ومنها : باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وأنتم بخير. كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم وبعيد الأضحى أهنئكم.

عيد سعيد.. معايدات عيد الأضحى 2023 للأصدقاء والأقارب والأطفال

موضوع خطبة عيد الأضحى 2023.. وموعد صلاة العيد في المحافظات

 كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى، إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام كل عام وأنت بخير الحج موسم فلاح والعشر عطرها، فاح عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وأنت بخير، مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذى عيد مبارك لمن غلاه ليس له مدى.. كلماتي تتعثر خجلاً، وتقول لك بحب ليس يخفى: تقبل الله طاعتك وأتمَّ بالعيد فرحتك. 

 تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023/2024

يمكنك إهداء الأقارب والأصدقاء صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وكتابة بعض الجمل الرقيقة عليها ، ومن خلال شبكة الإنترنت يمكنك تحميل كارت معايدة عيد الأضحى وكتابة بعض من هذه الجمل عليه: 

كل عام وانت الى الرحمن اقرب كل عام وصحائف اعمالك بالحسنات اثقل كل عام وهمتك للجنه تكبر، أدام الله لكم الاعياد دهورا و البسكم من تقواة نورا عيدكم مبارك.

ياعسى عيدك مبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد دارى ودارك،  ألغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعيد وأقولك بهمس الكلام كل عام وإنت سعيد

الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح عسى كل عامك افراح وكل همومك تتزاح وكل عام وانت بخير، غلاف فيسبوك لعيد الاضحى المبارك اعادة الله عليكم باليمن والبركة، اباركلك بالعيد وايامه الورديه وامانه ياحبيبى لاتنسانى العيديه.

أهنئكم بالعيد المبارك، وأسأل الله القدير أن يجعل أيامكم كلها عيد، ويعطيكم عمر مديد، وكل عام وأنتم بخير وعيش هنيء سعيد . 

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أجمل عبارات تهاني عيد الأضحى 2023 وعدد أيام الإجازة

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