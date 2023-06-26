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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

عيد سعيد.. معايدات عيد الأضحى 2023 للأصدقاء والأقارب والأطفال

عيد الأضحى
عيد الأضحى

هذا هو الوقت الذي يستخدم فيه المسلمون في كل مكان تحيات عيد الأضحى، من أجل إرسال المعايدات إلى الأصدقاء والأحبة والأقارب.

معايدات عيد الأضحى 2023

هناك عبارات محددة يستخدمها المسلمون ويمكن أن تختلف باختلاف البلد الذي تعيش فيه، علاوة على ذلك هناك طرق أخرى لتحية شخص ما في عيد الأضحى مع تحيات واقتباسات ورغبات مختلفة.

تحيات عيد الأضحى 2023

هناك طرقا أتمنى لشخص ما "عيدًا سعيدًا" وليس فقط من خلال التحيات التقليدية، عند تبادل الهدايا خلال العيد الذي يستمر لعدة أيام وزيارة الأصدقاء والعائلة، من الشائع جدًا تبادل بطاقات المعايدة أيضًا.

ستتضمن بطاقات المعايدة هذه التمنيات الطيبة والرسائل المناسبة لهذه المناسبة.

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باقة مميزة| رسائل تهنئة عيد الأضحى 2023 مكتوبة وعبارات تهاني العيد الكبير

نلقي الآن نظرة على رغبات ورسائل الخير المختلفة التي يمكن أن تقدمها لشخص ما بناءً على ما إذا كان من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الأطفال.

للعائلة
أتمنى أن تتحقق كل أحلامك، وتعتز بكل ثانية من هذا العيد المبارك.. أتمنى لكم عيد الأضحى المبارك من كل قلبي.

في هذه المناسبة الميمونة للتضحية والإخلاص بارك الله فيك بكل ما تريد.. عيد مبارك.

بروح عيد الأضحى الصادق أتمنى أن يتقبل الله تضحياتكم ودعواتكم.. عيد مبارك

تهنئة عيد الأضحى للاصدقاء

أتمنى أن تنعم أنت وأحبائك بالتوفيق والسعادة اليوم وإلى الأبد.. عيد الاضحى مبارك
نرسل لك أحر التمنيات بعيد الأضحى المبارك ونتمنى أن يجلب لك كل فرح وسعادة.
أتمنى كل التوفيق لك ولأحبائك.. وفقك الله لحياة مزدهرة ومتناغمة.. عيد الأضحى مبارك مبارك.

معايدة عيد الأضحى للأطفال
أتمنى أن يكون لك عيد مبارك يلهمك بالقوة والشجاعة التي تساعدك على تجاوز كل عقبة في الحياة.. عيد الاضحى المبارك جدا لك.

عيد الأضحى عيد مبارك ينشر رسالة التآخي والأخوة.. بارك الله فيك ومنحك الكثير من السعادة في الحياة.. عيد سعيد
أتمنى أن يجلب لك عيد الأضحى كل السعادة في العالم وتزداد حكمة كل يوم.. عيد مبارك.

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