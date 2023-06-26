تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، اليوم الإثنين، عن تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، وذلك تيسيرًا على المواطنين والاهتمام بتسهيل وتيسير الخدمات المقدمة.

ونوهت الشركة على العملاء بضرورة التوجه لأقرب مركز شحن عدادات مسبقة الدفع لتحديث بيانات العداد قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وقبل التوجه للتحديث برجاء وضع الكارت في العداد والضغط علي الزر الأحمر، كما يمكن شحن العدادات من خلال خدمة فوري على كود 575.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، سعي الشركة الدائم و الإهتمام بخدماتها المقدمة و تسهيل التعامل مع العملاء وسهولة حصول المواطن علي الخدمة، وذلك من خلال التطوير المستمر لخدماتها والتوسع في مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، والذي يعتبر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفنى المستمر، وزيادة نقاط الشحن للكروت مسبقة الدفع.

وفي سياق آخر، شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، افتتاح المعرض التجاري "معرض شباب مصر" بشارع بوسعيد بمدينة بني سويف، وذلك تمهيداً لتشغيله تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لجهاز التعمير وشركة المقاولون العرب بإعادة إنشاء وتأهيل المعرض، إثر تعرضه لحريق في منتصف مايو الماضي.

وتفقد الوزير والمحافظ، أقسام ومكونات المعرض بعد إعادة إنشائه وتأهيله على مساحة إجمالية 2700 متر، ويتكون من 102 محل بأحجام ومساحات متفاوتة تناسب كل الأنشطة والمنتجات الخاصة بالمعرض.

حيث تم الانتهاء من مراسم القرعة العلنية بإشراف اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وتم تسكين الشباب والمواطنين المستفيدين بعد قيامهم بالاختيار من بين مظاريف مغلقة متضمنة موقع ومساحة المحل والتي تم وضعها داخل صندوق شفاف، لضمان وتحقيق النزاهة والحيادية.