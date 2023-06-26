أجمل عبارات تهاني عيد الأضحى 2023 وعدد أيام الإجازة

يبدأ عيد الأضحى الأربعاء المقبل الموافق 28 يونيو 2023، ويستمر لمدة 4 أيام يؤديه فيه الحجاج كل فروض الحج بدءًا من الوقوف بعرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو.

ويهتم المسلمون بإرسال تهاني عيد الاضحى للأقارب والأصدقاء ، لذا تعرض الدستور في التقرير التالي تهاني عيد الأضحى 2023 وعدد أيام الإجازة .

تهاني عيد الاضحى 2023

من تهاني عيد الأضحى .. عيدي يصبح عيدين بوجودكم، وأيامي العادية تصبح مخلتفة ومليئة بالحب والحياة بقربكم، فأسأل الله تعالى أن يقربكم مني أكثر ولا يحرمني من حبكم، مِن عادة العيد أن الناس تفرح فيه.. لكن أنتَ عكس الناس العيد يفرح بك.

أجمل باقة ورد أرسلها من قلبي لأضعها بين يديك، فتنشر العبير الفوّاح، وتقول لك: كل عام وأنت بخير، البلاد، وطيورها، وشمسها، وبحورها تقول: مُبارك عليك العيد يانورها.

تضيق شرايني وتنسد أوردتي وتختنق أهاتي، عندما يراودني شعور أنّ العيد سيأتي ولن تكون بجانبي، أجمل ما فى العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقارئ هذه العبارات.

أرجو أن تقبل منِّي التهنئة التي توَّجتها بكلمات التقدير والثناء، وكل عام وأنت والأهل بألف خير، وأعاده الله عليكم باليمن والبركات، أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنتَ عنوانه وأهنيك بمقدم العيد وأيامه.

كنوز الأرض تفديكم، وعطر العود نهديكم بوسط القلب مَسكنكم، وبعيد الأضحى أهنيكم، ودّعت بك عيد مضى.. وأقبلت بك عيد جديد.. عسى عيدك سعيد، بالعيد نرسلها رسالة تهنئة تصافحكم بالنيابة عني.. أنتم في القلوب أحبتي.

عدد أيام الأجازة في عيد الاضحى 2023

حدد مجلس الوزراء عدد أيام الإجازة في عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة بسبب ضم إجازة ثورة 30 يونيو إلى أجازة العيد.

وقررت وزارة القوى العاملة زيادة عدد أجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص لتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو .