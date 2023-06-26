سقوط سيارة شركة مواد غذائية شهيرة في ترعة المريوطية بالبدرشين

أنقذت العناية الإلهية سائق سيارة ثلاجة تابعة لشركة مواد غذائية شهيرة عقب سقوطها داخل ترعة المريوطية بعد كوبري العزيزية طريق المريوطية اتجاه العياط بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة في ترعة المريوطية بعد كوبري العزيزية طريق المريوطية اتجاه العياط بدائرة المركز ونجاة قائدها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بونش تابع لحي البدرشين وجرى انتشال السيارة دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.