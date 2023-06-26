هيمنة مصرية على بطولة العظماء الثمانية للإسكواش.. "عسل" و"نوران جوهر يحققان اللقب للرجال والسيدات

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل الختام وتوزيع الجوائز لبطولة العظماء الثمانية للإسكواش، المقامة في مصر بمشروع Eastown District New Cairo، بحضور السيد/إليكس جوف، رئيس الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش، والسيد/ عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش.

وهيمن اللاعبون المصريون، على جوائز بطولة العظماء الثمانية للإسكواش، المقدر مجموع جوائزها أكثر من 10 ملايين جنيه، حيث حقق اللاعب مصطفى عسل-المصنف الرابع عالميًا- الفوز على ديجو إلياس بنتيجة(3-1) بواقع نقاط (9-11) (11-6) (11-3) (11-5) ، وتغلبت نوران جوهر-المصنفة الأولى عالميًا- على زميلتها بنادي وادى دجلة هانيا الحمامي-المصنفة الثالثة عالميًا-بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (10-11) (11-9) (9-11) (11-6) (12-10)، في مباراة استغرقت 130 دقيقة، لتصبح أطول مباراة نهائي للسيدات في تاريخ لعبة الإسكواش بفارق 11 دقيقة عن أطول مباراة مسجلة.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية المصرية، وضعها في مكانة عالمية متميزة وخاصة من خلال امتلاك البنية الرياضية التي تؤهلنا لاستضافة مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.

أشار "صبحي"، إلى هيمنة الاسكواش المصري على بطولة العظماء الثمانية للإسكواش، يرجع إلى الحرص على تقديم الرعاية الكاملة للإسكواش من أجل الحفاظ على الريادة العالمية لأبطالنا، وكذلك النهوض والعمل على نشر رياضة الإسكواش من خلال المشروع القومي لموهوبي الإسكواش، والذي تنفذه الوزارة ضمن العديد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بغرض اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والتنموية بوجه عام.

حققت بطولة العظماء الثمانية للإسكواش لموسم 2023، نجاحًا باهرًا على كافة المستويات سواء على مستوى لعبة الإسكواش بتطبيق قواعد جديدة لأول مرة لزيادة المنافسة في المباريات أو على مستوى التنظيم والإشراف بتخصيص شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، ملعب عالمي بمشروع Eastown District New Cairo لاستضافة المباريات وأماكن مخصصة للجماهير لمتابعة المنافسات.



وينعكس التنظيم العالمي لبطولة العظماء الثمانية للإسكواش، في الترويج للسياحة الرياضية في مصر، وإظهار قدرتها على تنظيم فعاليات دولية لما تضمه من منشآت رياضية على أعلى مستوى وكفاءات إدارية قادرة على تقديم نموذج مشرف للبطولات الرياضية، وأشرف على تنظيم هذه النسخة الاتحاد الدولي للإسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصري، وتحت رعاية البنك التجاري الدولي (مصر) CIB، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك.

كما ساهمت النتائج الإيجابية للاعبين المصريين في بطولة العظماء الثمانية للإسكواش، في تحقيق مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي لقب البطولة للعام الثاني على التوالي، وتحسين مركزه في التصنيف العالمي، وفوز نوران جوهر بالبطولة للمرة الثانية في تاريخها، مما يعزز صدارتها للتصنيف العالمي.

وتعتبر بطولة العظماء الثمانية من أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم، وختام منافسات موسم الإسكواش 2022/2023، وتساهم نتائج البطولة في تحسين التصنيف العالمي للاعبين، وشارك 8 لاعبين مصريين رجال وسيدات بالبطولة، البالغ مجموع جوائزها أكتر من 10 ملايين جنيه، ونقلت مباريات البطولة على الهواء مباشرة من خلال قنوات أون تايم سبورت.