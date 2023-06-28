الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار إنشاء أول كنيسة للعذراء في فيلبي

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم الأربعاء، بتذكار أول كنيسة باسم القديسة مريم العذراء بفيلبى الشهيرة باسم (حالة الحديد).

وبهذه المناسبة قال كتاب السنكسار الكنسي الذي يُتلى يوميا على مسامع الأقباط إن في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار بناء أول كنيسة علي اسم البتول كلية الطهر السيدة مريم والدة الإله التي كان بواسطتها خلاص آدم ونسله وذلك أنه لما بشر الرسولان بولس وبرنابا بين الأمم آمن كثيرون منهم بمدينة فيلبي وبنوا فيها كنيسة علي اسم البتول والدة الإله . وصار تكريسها في مثل هذا اليوم ولذا يجب علينا أن نعيد لها عيدا روحيا لأنها ولدت مخلص المسكونة .

وشهدت الكنيسة القبطية الارثوذكسية العديد من الفعاليات بالتزامن مع احتفالات صوم الآباء الرسل حيث عقد مجمع كهنة كنائس وسط القاهرة مؤتمرهم السابع والثلاثين لمدة ثلاثة أيام، تحت عنوان "مصادر التعليم الكنسي.

وحاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام للقطاع، نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا والأبوان الدكتور القمص ماركوس ناشد، والدكتور القس باسيليوس صبحي.

كما عقد مجمع كهنة كنائس قطاع عزبة النخل، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل، بحضور نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس القطاع.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلتها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

هذا واستضاف اللقاء عددًا من خدام مؤسسة Coptic Orphans، والذين قدموا تعريفًا للمؤسسة ونشاطها وخدمتها لأكثر من 15 ألف من أبناء الكنائس القبطية بمصر، بهدف ربط أبناء الكنيسة بالخارج بكنيستهم في مصر.