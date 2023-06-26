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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس بشاى أنوب الدمياطى

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، بذكرى استشهاد القديس بشاى أنوب الدمياطى في انصنا.

وبهذه المناسبة قال كتاب السنكسار الكنسي الذي يُتلى يوميا على مسامع الأقباط، إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس بشاي أنوب الذي تفسيره " ذهب الطلاء " كان من بلدة تسمي بانايوس من كرسي دمياط وكان من جند قبريانوس والي أتريب ولما ثار الاضطهاد علي المسيحيين تقدم إلى الوالي وأعترف أمامه بالسيد المسيح فعذبه ثم أرسله إلى أنصنا فجاهر أمام واليها أريانا بالمسيح فعذبه كثيرا وأخيرا أمر بقطع رأسه خارج المدينة فخرج خلفه جمهور كثير وكان من جملتهم مروض سباع أريانا الوالي ومعه أسدان مقيدان بالسلاسل فقطع أسد منهما السلسلة ووثب علي القديس ليفترسه ففي الحال ظهر ملاك الرب وأخذ القديس وأتي به إلى مدينة عين شمس وهناك كملت شهادته.

وشهدت الكنيسة القبطية الارثوذكسية فعاليات اخرى على خلفية احتفالها بصوم الاباء الرسل، فاستقبل نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، بمقر المطرانية، مجموعة من الشباب الزائرين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا برفقة السيدة نرمين رياض رئيس موسسة Coptic Orphans ودكتورة نفين مدير البرنامج The 21 بالمؤسسة.

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