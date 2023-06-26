ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل مناظرة النيابة جثة عامل قتل بيد عاطل فى المرج

جثة عامل
جثة عامل

كشفت مناظرة نيابة شرق القاهرة الكلية لجثة عامل لقي مصرعه على يد عاطل بسبب خلافات بينهما في منطقة المرج عن أنه توفي نتيجة إصابته بطلق ناري من الأمام أحدث فتحة دخول بالصدر أحدثت تهتكات ونزيفا داخليا حادا ومن ثم الوفاة. 

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، متوفى متأثرًا بإصابته برش خرطوش بالجسم.

وبالانتقال وسؤال زوجة المتوفى "ربة منزل- مقيمة بذات العنوان" قررت تلقيها اتصال هاتفي من المستشفى مفاده وفاة زوجها متأثرًا بإصابته المنوه عنها ونفت علمها بملابسات الحادث، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بأنه وراء ارتكاب الواقعة وأقر بأنه حال تواجده صحبة المجنى عليه بدائرة القسم حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح نارى كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها، والتى أودت بحياته، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة تذاكر قطارات الصعيد

كشف تفاصيل جديدة حول أسباب انهيار "عقار الإسكندرية"

أهم 6 مهام لـ"البترول" فى تنمية الاقتصاد المصرى

أهمية ثقافية وعلاقات استراتيجية كبرى.. رسائل من زيارة مودى التاريخية إلى مصر

الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع "عقار الإسكندرية" المنهار

فتاة تقتل نفسها دون قصد بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟