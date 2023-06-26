فتاة تقتل نفسها دون قصد بسوهاج

لقيت فتاة مصرعها بالسم عقب رشها مادة سامة دون غسل يدها، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام لقسم طهطا بوصول المدعوة "هالة ع ع ع"، سن 17، طالبة وتقيم بشارع الشيخ عواجة ببندر طهطا مصابة بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

وبسؤال ذويها، أفاد والدها المدعو “علاء ع ع ع”، سن 47 عامل، ويقيم بذات الناحية بقيام نجلته المذكورة برش المنزل بمادة سامة وتناولت الطعام دون غسل يدها، مما نتج عنه إصابتها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية" ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.