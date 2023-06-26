كشف غموض واقعة مقتل شاب على يد آخر فى المرج

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف غموض واقعة مقتل شاب على يد آخر بمنطقة المرج، وتم ضبط المتهم.

تلقى قسم شرطة المرج، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، متوفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم.

وبالانتقال وسؤال زوجة المتوفى (ربة منزل- مقيمة بذات العنوان) قررت تلقيها اتصالا هاتفيا من المستشفى مفاده وفاة زوجها متأثراً بإصابته المنوه عنها، ونفت علمها بملابسات الحادث، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

اعترافات المتهم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه وراء ارتكاب الواقعة، وأقر بأنه حال تواجده صحبة المجنى عليه بدائرة القسم حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.