ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف غموض واقعة مقتل شاب على يد آخر فى المرج

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف غموض واقعة مقتل شاب على يد آخر بمنطقة المرج، وتم ضبط المتهم.

تلقى قسم شرطة المرج، بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، متوفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم.

وبالانتقال وسؤال زوجة المتوفى (ربة منزل- مقيمة بذات العنوان) قررت تلقيها اتصالا هاتفيا من المستشفى مفاده وفاة زوجها متأثراً بإصابته المنوه عنها، ونفت علمها بملابسات الحادث، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

اعترافات المتهم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه وراء ارتكاب الواقعة، وأقر بأنه حال تواجده صحبة المجنى عليه بدائرة القسم حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة تذاكر قطارات الصعيد

"انشطار نصفى" وراء انهيار "عقار الإسكندرية".. والمحافظ يصل موقع الحادث (صور)

حريق أسفل أنقاض "عقار الإسكندرية" المنهار (صور)

التعاملات الصباحية| أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 26-6-2023

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى للبنوك 2023

الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع "عقار الإسكندرية" المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟