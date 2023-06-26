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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب السياحيين عن زيارة رئيس الوزراء الهندى لمصر: توجد علاقات متميزة بين الدولتين

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند

تحدث باسم حلقة، نقيب السياحيين، عن زيارة رئيس وزراء الهند إلى مصر، واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له بقصر الاتحادية.

 

وقال نقيب الساحيين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد، والمذاع على قناة "تن"، إن هذه الزيارة تأتي ردًا على زيارة الرئيس السيسي إلى الهند، وأيضًا في ضوء العلاقات المتميزة بين شعبي الدولتين، والتاريخ الطويل للتبادل التجاري بين الدولتين.

 

وكشف نقيب السياحيين أن رئيس وزراء الهند زار مسجد الحاكم بالله بصحبة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لافتًا إلى أن هذا المسجد من أهم مظاهر التعاون التي كانت موجودة قديمًا، وذلك لأن هناك طائفة هندية قامت بالمساهمة في عمليات ترميم مساجد الدول الفاطمية.

 

وأكد نقيب السياحيين أن هذه الزيارة ستساعد بشكل كبير على استقبال أفواج من الحجاج الهنود، فضلًا عن تنشيط السياحة الهندية في مصر.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل في قصر الاتحادية السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين.

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