أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 23-6-2023

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا عند آخر تراجع لها منذ أمس، وقد شهد القطاع الداجني انفراجة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة إلي تراجع أسعار أعلاف الدواجن عقب توافرها في الأسواق.

أسعار الفراخ اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية لتسجل 66 جنيها للكيلو وتصل إلى المستهلك في المحلات الشعبية بـ 70 جنيها للكيلو.

استقرار أسعار الفراخ الساسو اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية لتسجل 77 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك في المحلات الشعبية بـ 84 جنيها للكيلو.

تراجعت أسعار الفراخ البلدي اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية لتسجل 90 جنيها للكيلو وتصل إلى المستهلك في المحلات الشعبية بـ 95 جنيها للكيلو.

تراجعت أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية لتسجل 54 جنيها للكيلو وتصل إلى المستهلك في المحلات الشعبية بـ 59 جنيها للكيلو.

أسعار النعام والحمام اليوم الأثنين 26-6-2023

أسعار لحم نعام القائم اليوم الأثنين 120 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الأثنين 100 جنيها للكيلو.

أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الأثنين 60 جنيها للكيلو.

أسعار لحم السمان اليوم الأثنين 60 جنيها للكيلو.

أسعار لحم الفراخ الأحمر اليوم الأثنين 75جنيها للكيلو.

أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم الأثنين 65 جنيها للكيلو.

أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الأثنين 350 جنيها للكيلو.

أسعار لحم فخد نعام اليوم الأثنين 250 جنيها للكيلو.

أسعار الحمام اليوم الأثنين 26-6-2023

أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الأثنين 75 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأثنين 60 جنيها للكيلو.

أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الأثنين 120 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الأثنين 105 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم الأثنين 64 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الأثنين 55 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأثنين 57 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأثنين 65 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الأثنين 59 جنيها للكيلو.

أسعار لحم أمهات الأبيض اليوم الأثنين 50 جنيها للكيلو.

أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الأثنين 100 جنيها للكيلو.